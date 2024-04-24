Özel çocukların ne eksiği var?

23 Nisan çocuklar için! Büyüklerin dinlenmesi için tatil edilen bir gün değil!

Malatya’da ve ülkenin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanırken, makam mevki sahipleri koltuklarını birkaç dakikalığına hatta göstermelik bir fotoğraf çekme adına çocuklara veriyor. Peki, bu ne kadar adil?

Çocukların haklarının elinden alındığı bir dünyada, 23 Nisan ne kadar doğru bir şekilde kutlanıyor? Bütün çocuklar eşit mi, Bunun cevabı tabi ki hayır!

Malatya’da özellikle özel çocukların eğitim aldığı bazı okullarda hiçbir etkinlik düzenlenmeden okul tatile gidebiliyorsa nerede bu adalet, nerede 23 Nisan adaleti, 23 Nisan bütün çocukların bayramı değil mi?

Örnek verecek olursak Malatya’da Türk Telekom İlkokulunda Özel alt sınıfta okuyan çocuklar 23 Nisan’ı evlerinde hiçbir etkinliğe katılmadan geçirdi! Bayram sadece diğer çocukların bayramı mı, özel çocuklar için neden hiçbir etkinlik yapılmadı?

Makam mevki sahipleri koltuklarını bir fotoğraf için çocuklara verirken özel çocuklar hiç mi akıllarına gelmedi? Kameralara poz vermek kolay…

Bu duruma en çok üzülenler de tabiki özel çocukları olan aileler…

“Benim çocuğum özel olabilir ama bayram bütün çocukların bayramı” diyen onlarca aile var Malatya’da. Neden görmezden geliniyor?

Eğer bir çocuğu göstermelik de olsa makamında fotoğraf için çağırıyorsanız özel çocukları da çağırmalısınız… 23 Nisan çocuklar için! Büyüklerin dinlenmesi için tatil edilen bir gün değil!

Bir günlüğüne ya da bir haftalığına da olsa çocukların çocuk gibi eğleneceği etkinlikler yapılması gerekirken, bayramı olmadığı halde büyüklere resmi tatil verilen bir devirdeyiz. Özellikle özel alt sınıflarda eğitim alan çocuklar için hiçbir etkinlik yapılmazken bir günlüğüne kurumlara resmi tatil verilmesinin açıklaması olamaz! O özel çocukların yerine kendileri için resmi tatil yapanlar mı eğlenecek?