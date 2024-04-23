Malatya futbolunun lokomotifi…

Deprem sonrası Malatya futbolunun yeniden filizlenmesi için Amatör Spor Kulüplerimizin tüm olumsuzluklara rağmen alt liglerde mücadele vermek adına büyük bir çaba içerisindeler.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu önderliğinde ve başta gençlik kulüplerimiz olmak üzere U12, U13 hatta U11 kategorilerinde müsabakalara katılmak adına büyük çaba sarf ediyorlar.

Sokak futbolunun bitme noktasına gelmesinden sonra gönüllü antrenörlerimizin büyük özveri ile oluşturdukları futbol okulları hem çocukların deprem sendromunda uzak kalması hem de fiziksel olarak daha iyi seviyelere gelmesinde en önemli faktör.

Dolayısıyla okullarda yetenekli olan çocukların lisanslanması ve lisans sayımızın artması yanında amatör faaliyetlerin zenginleşmesine vesile olmaları velilerin ilgi göstermesi ile tamamen bir festival havasında geçmesi ayrı bir güzellik.

Kulüplerimizin gönüllü insanlar tarafından zar zor faaliyet gösterdikleri kulüplerimize maalesef yerel yönetimlerden bir destek bugüne kadar yapılmadı.

Son yapılan yerel seçimlerde başta Büyükşehir olmak üzere ilçe belediyelerinin kendi ilçe takımlarına yapacakları malzeme, ulaşım ve kısmen de nakdi olarak verecekleri destekler ile çocukların başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlamak ve sonuç olarak müsabık duruma gelmesine lokomotif olan kulüplerimizin sırtındaki ağılığı kısmen de olsa ortak olmaları Malatya futbolunu daha iyi seviyelere geleceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.

Özellikle alt liglerde müsabakalar takımların çıkmasını sağlayan yöneticiler, antrenörler, veliler ve sporu festival havasına gelmesini sağlayan çocuklarımızı kutlamak lazım.