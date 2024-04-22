Dünyanın en büyük ve en değerli elmaslarından biri: Kaşıkçı Elması. Paha biçilemeyen bu elmasın hikâyesi de kendisi kadar garip ve ilgi çekicidir. Osmanlı tarihçisi Reşad Ekrem Koçu bu elmasın hikâyesini şu şekilde anlatır.

Elde bulunan bilgilere göre bu elmasın bulunması 17’nci yüzyılın sonlarına dayanır. Dünya çapında en büyük elmaslardan olan bu parça, çöplük karıştıran bir adam tarafından bulunmuştur. İstanbul Eğrikapı çöplüğünde işe yarar malzemeleri toplayan ve satan bir adam parıldayan, büyük bir taş bulur. Taş onun için değersizdir. Çöpleri karıştıran adam bu parlak taşı alır ve bir dükkânda 3 tahta kaşık ile değiştirir, bu yüzden bu elmasın adı Kaşıkçı Elması’dır.

Dükkan sahibi bunun 3 kaşıktan daha fazla edeceğini anlar fakat o da tam değerini bilemez ve götürüp bir kuyumcuya on akçeye satar. Kuyumcu da taşı alır ve bir arkadaşına gösterir. Elmasa bakan adam bunun değerli bir parça olduğunu anlar ve pay ister, böylelikle aralarındaki kavga çözülemez ve dönemin kuyumcu başına kadar bu olay gider. Kuyumcuların başı kuyumcuların eline birer kese altın vererek olayı çözer ve elması onlardan alır. Kuyumcular memnun değildir ve olay Sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa’ya kadar gider. Bu elmasın büyüklüğünü duyan paşa, taşı kendisine almak isterken meseleyi padişah duyar.

4’üncü Mehmed’e kadar giden bu olay sonucu padişah elması saraya getirtir. Bulunan elmas işlenir ve temizlenir. Ortaya bugünkü 86 karatlık paha biçilemez elmas çıkar. Bu elmas Topkapı Sarayı’nda en değerli parçalar arasında sergilenirken o çöplüğe nasıl düştüğü ise asla bilinemeyecek sırlar arasında, tarihte kaybolup gitmiştir.

Hikâyede de görüldüğü gibi, nerede, kim tarafından, nasıl göründüğüyle ilgili bir unsurun değeri çokça değişiklik gösterir. Bir şeyin ederi senin ona biçtiğin değerden öte değildir.