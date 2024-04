Siyasi eğitim...

Seçimli günlerin etkisinin hâlâ devam ettiği şu günlerde yönetici ve bürokratları mısın borç, hizmet vs. Yarışlarını her an duyar olduk geçtiğimiz yollarda, otobüste, parkta her dilde günde bir kez seçim türküsü var; biri çalmış, biri yutmuş, biri o öyle değil demiş. Çok şükür halkımız en başarılı ajanlardan daha çok bilgi barındırıyor ceplerinde (!) Bunca olay çevremizde gerçekleşirken örnek olması gereken bireyler gençlerin zihninde hep kötü olarak kalacaklar.

Toplumsal boşluk yaşadığımız şu süreçte 7’den 70’e herkes seçim, politika, siyaset konuşurken birilerinin geleceği planlaması gerçeği göz ardı edilmiş durumda. Toplum gerçeğimiz seçim bitse de yankıları her alana yayılıp sorun olmaya devam ediyor. Öyle ki öğrencilerin birbirlerine siz o partiye oy verdiniz ondan böyle, siz hainsiniz gibi tehlikeli çıkışları örnek aldıkları veya yönelip yol çizmeye çalıştıkları yaş guruplarından kaynaklı. Toplumsal ikilik seçim dönemlerinde daha bariz ortaya çıkarken bu durumun yayılıp hâlâ devam etmesi tehlikeli bir durum.

Sınıflarda, arkadaş ortamında kitap, sınav veya sosyal yaş guruplarının sorunları konuşulurken şu an seçim ve etkileri konuşulur oldu. Önceliğin eğitim olması gereken çatıların artık parti üyeliği, seçim görevleri, seçim üzerinden iddiaya girilen bir ortam olması durumun vahametini ortaya çıkaracaktır. Yapılması gerekenler uygulanamadığından ortaya çıkan bu durumun sebebi otorite boşluğu olarak göze çarpıyor. Denetlemeler veya yönlendirmeler etkili bir şekilde yapılıp öğrencilerin eğitimine önem verilirse bu durum etkisini yitirecektir. Her yerde eğitim sloganının her yerde siyaset diye değiştirildiği şu dönemde tehlike çanları çalıyor..

Bu durum en çok öğretmen ve yönetici arkadaşlarımızın sorunu olmaya başladığından her ne kadar çabalasalar da tek koldan çözülecek bir durum değil. Toplum olarak bir şeylerin yanlış olduğunu bu gençlerin gelecekte şu an sorunlu gördüğümüz ortamı devam ettirmeleri için her kesimin bu durumu düzeltmek için sorumluluk alması gerektiğine inanıyorum.

Gençlerin zihinsel temizliğe ihtiyacı var bu sebeple çevrelerinde onlara zarar veren veya yanlış yönlendiren söylemlerimizi bir kenara bırakmamız gerekiyor. Seçim futbol veya başka bir meselenin uzatılarak tüm toplumda zaman harcanması çocuklarımıza zarardan başka bir şey vermiyor.

Kendini gerçekleştirmek için zaman harcaması gereken yaş gurupları ailesinin, öğretmeninin, abisinin konuştuğu konularda bilgi sahibi olmaya çalışıp bu konularda zaman harcıyor üstelik bir faydası olmadığını bile bile. Bir öğrencinin öğretmenine ben şu partinin gençlik kollarındayım demesi ve bunu gururlanarak söylemesi eğitim ortamının ne durumda olduğunun tek cümlelik özeti olsa sanırım.

Geç kalınmış bir çözüm arama fayda sağlamayacak bunu bir an önce anlamamız gerekiyor. Çocuklarımızı bu ortamdan soyutlamak gerekirken bizler cebine harçlık, eline telefon birde okula gönderiyoruz diye her şeyi yaptık sanıyoruz. Oysa bu sadece maddi destek olur manevi desteğimiz ortaya çıkmazsa çocuklarımız kaybolup gidecektir. Böyle bir toplumun gelecek kuşaklara ne tür sorunla karışılacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.

Geleceğe umutla, huzurla bakmamız için gençlerimize sahip çıkalım ve yetişme ortamlarını düzenleme yoluna gidelim.

Saygı ve sevgiyle.