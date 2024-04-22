Malatya feveran halinde

6 Şubat 2023’de meydana gelen depremlerden bugüne kadar yaklaşık 1,5 yıl geçti. Ancak hala Malatya’da gözle görülür bir çalışma yapılamadı. Bakırcılar Çarşısı’nda inşaatlar yükselse de çalışmalar yeterli değil.

Malatyalılar artık isyan etmek üzere. İnsanlar bir an önce yerinde dönüşe başlanıp, konutlarının yapılmasını bekliyorlar. Maalesef ki seçimlerde belediye başkan adaylarıyla gezen, halka vaatlerde bulunan milletvekillerinden ne ses var ne de seda. Malatya’da oldukları bile muamma. Beklentiler fazlayken vekillerin bu kadar rahat davranması açıkçası beni şaşırtıyor.

Genel seçimlerde tekrar Malatya milletvekili olan İhsan Koca ve Bülent Tüfenkci, Malatya için ön ayak olup, bakanların kapılarını zorlamaları, Malatya için ellerini taşın altına koymaları gerekirken, vekillerimizi gazetelerde, televizyonlarda bile göremiyoruz. Malatya için ne yaptıkları, Malatya için neler yapaklarını öğrenmek isterken, maalesef vekillerimiz suskun. Malatya’nın suskunluğuna değil, aksine konuşan, kapıları aşındıran vekillere ihtiyacı var.

Genel seçimlerde ilk kez vekil olan İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan’dan beklentiler çok fazlaydı hala da bu beklentiler devam ediyor. Genç olmaları nedeniyle daha girişken, Malatya için tuttuğunu koparan vekiller olmasını daima temenni ettik. Fakat beklentilerimiz sanki hayalde kaldı gibi. Neden mi?

Çünkü AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, doğduğu, büyüdüğü memleketi olan Akçadağ’dan bir türlü Malatya geneline açılamadı. Dün yeni çarşı inşaatında incelemelerde bulunduğunu duyunca işin gerçeği çok sevindim. Çünkü adeta bir Akçadağ Milletvekili gibi hizmet ediyor. Akçadağ’ın ihya ve inşası için çalışıp duruyor. Oysa ki, vatandaşlar milletvekillerini bir ilçe veya bir bölgeye değil Malatya’nın geneline hizmet etmeleri için meclise gönderdi. Tabi ki Akçadağ’a da hizmet edilecek ancak bir ilçeye hizmet edilirken diğer ilçeler ve merkez de unutulmayacak. Siz Akçadağ’ın değil, Malatya’nın milletvekiliyseniz bir bölgenin ihya ve inşasıyla birlikte diğer bölgelerin de inşa ve ihyasını yapmak zorundasınız. Sizi devamlı Akçadağ’da görmek değil bir Kale, Hekimhan, Arapgir, Kuluncak, Pütürge, Doğanyol, Doğanşehir, Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Darende, Yazıhan’da da görmek isteriz. Çünkü biliyoruz ki depremlerde en çok Akçadağ hasar alan ilçelerden birisi, orada mutlaka bulunacaksınız, ama Doğanşehir’in hasarı, Yeşilyurt’un hasarı daha çok, buralarda da bulunmanız gerekiyor. Geziler, vaatler sadece seçimlerle sınırlı kalmamalı.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ise milletvekili olduktan sonra en çok umut bağlanan vekiller arasında yerini aldı. Maalesef onu da seçimlerden sonra çok fazla göremedik. Bir duyuyoruz yurt dışında, bir duyuyoruz Ankara’da. Yurt dışı gezilerini eleştirmek haddimize değil. Fakat yıkılmış, viran olmuş bir şehir var ortada. İnsanlar konteynerlerde perişan halde. Şimdi yurt dışında konferanslara, seminerlere, toplantılara katılma zamanı değil, el ele verip Malatya’yı ayağa kaldırma zamanı. Yerinde dönüşüm hala belirsizliğini koruyor. Sayın Vekilimiz Abdurrahman Babacan yerinde dönüşüm konusunda en çok çalışan vekillerimizden birisi. En çok mücadele den, ruhsat ve imarla ilgili en çok konuşan, Malatyalıların hakkını en çok savunan bir vekilimiz. Fakat Sayın Babacan’da da bir geri duruşluk hissediliyor. İlk heyecanı yok gibi.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, en çok Malatya’nın sesini ülkeye duyuran isimlerden birisi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koydu, önemli oranda bir oy aldı. Seçimi kaybedince Malatyalılara kırılmayacağını ve Malatya’nın sesini, Malatyalıların taleplerini duyurmaya devam edeceğini defalarca dile getirdi. İş yerinin, evinin Malatya’da olduğu Malatya için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Umarız Malatya ve Malatyalılara karşı bir hayal kırıklığı, bir kırgınlığı olmaz. Seçimi kazanmak, kaybetmek Malatya ve Malatyalılara olan bakış açısını değiştirmemeli. Bu yüzden Sayın Ağbaba’nın muhalefette kalıp, iyi iyi, doğruya doğru, yanlışa yanlış deyip Malatya ve Malatyalıların hakkını savunması gerekiyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Sayın Mehmet Celal Fendoğlu’nun da tıpkı AK Parti Malatya milletvekilleri İhsan Koca ve Bülent Tüfenkci gibi çok fazla sesi çıkmıyor. Ne varlığı ne de yokluğu belli. Nötr bir vekil. Ha bazen “Malatya sahipsiz değil, Malatya’nın sahibi var, Malatya’nın sahibi biziz” çıkışları olsa da maalesef Malatya Sayın Fendoğlu’ndan bu sahipliği göremedi. Medyaya çıkıp, “Sahipsiz Malatya” algısını yıkmaya çalışsa da bunu sahada çalışarak, insanların dertlerine derman olarak yapacak.

Malatya eski yıllarını arayadursun, şimdi Malatyalılar feveran halindeler. Malatyalıların tek istediği geçmiş yaşantılarına dönmek, evlerine, iş yerlerine kavuşmak. Bunu da bir araya gelerek, birlik ve beraberlik içerisinde başarabiliriz. Sayın vekillerimiz başta olmak üzere burada vatandaşlarımıza, STK’larımıza, bürokrasimize büyük görevler düşüyor. “Ben, sen, o, biz, siz, onlar” demeden el birliğiyle Malatya’mız için tek yumruk olalım.