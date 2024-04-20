Malatya’da yine yoğun gündemli bir haftayı geride bıraktık. Gerek siyasi anlamda gerekse deprem özelinde yoğun bir gündemin yaşandığı Malatya’da bu haftaya Büyükşehir Belediyesinin borç miktarı damga vurdu. Malatya’da bu hafta neler oldu? Hadi gelin hep beraber değerlendirelim.

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, her kesimi derinden etkilerken, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar bunun bedelini ağır ödüyorlar. Gelir gider dengesi arasında giderek aratan makas aralığı çiftçileri mağdur etmeye devam ediyor. Malatya’da üretilen sütteki problemleri dile getiren Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, depremlerden sonra süt üretimindeki kayıt dışılığın giderek arttığını ifade etti.

İran ve İsrail arasındaki gerilim Malatya’ya da etki ediyor. Zaman zaman gündeme gelen ve özellikle İsrail’in Gazze katliamından sonra gündemden hiç düşmeyen Kürecik Radar Üssü, birçok kesim tarafından tepki görmeye devam ediyor.

Malatya’da bugünlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olsa da kayısıda zirai don tehlikesi hala devam ediyor. Her yıl bu aylarda hem zira dona hem de sağanak yağış ve doluya maruz kalan kayısı ağaçları bu kez de ne olduğu tam bilinmeyen başka bir tehlikeyle karşı karşıya. Kayısı meyvelerinden ziyade ağaçlarda ciddi sıkıntılar olduğuna dikkat çeken MTB Başkanı Ramazan Özcan, “Biz konunun uzmanlarıyla konuşuyor, tartışıyoruz, sahada önemli bir çalışma yapacağız. Gerek Tarım İl Müdürlüğümüz ile gerekse Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürümüzle görüşmeleri yaptık. Şu anda sahada, kayısı ağacında yaşanan bir sıkıntı tespit ettik. Kesinlikle bir kriz masası kurmamız, iklim değişikliğini yarattığı etkileri sağlıklı bir şekilde tespit edip buna göre de çözüm üretmek gerekiyor” dedi.

Son yıllarda giderek artan otobüs kazaları çok sayıda vatandaşın hayatına kaybetmesine neden olurken, birçok vatandaşın da yaralanmasına sebep olmaya devam ediyor. Peki, otobüs kazaları neden meydana geliyor. Konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya İl Temsilcisi Mehmet Kutsal, önemli açıklamalarda bulundu. Son bir yılda artarak devam eden kazalarla ilgili konuşan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya İl Temsilcisi Mehmet Kutsal, hız kuralına uyulması gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan yeteri kadar denetim yapılmadığını da öne sürdü.

Kuşkusuz bu hafta Malatya’da en çok konuşulan konu Büyükşehir Belediyesinin borcuydu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, büyükşehir belediyesinin 12 milyar 138 milyon 938 bin 951 TL borcu olduğunu kaydetti. Er, “Büyükşehrimize bağlı kurumlarla birlikte toplamda 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borç var. Devraldığımız borç miktarı bu şekildedir. Ayrıca kredilerde değişken faizli olmak üzere toplam 10 milyar 108 bin 426 TL borcumuz var. Bu sadece büyükşehrin kredi borcu bir de MASKİ’nin kredi borçları var” dedi.

Sivas Caddesi başta olmak üzere Üçbağlar Mahallesi’nin de rezerv alanı ilan edilip, yerinde dönüşümün Emlak Konut tarafından yapılmasını talep eden Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, buraların Aslantepe, Taştepe, Çöşnük’ten ne farkı olduğunu sordu.

Büyükşehir Belediyesinin borcu herkes gibi vatandaşlarında gündemindeydi. Borçların kapanması için israfın önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden vatandaşlar, “O kadar çok rakam vardı ki hesaplayamadım. Bu borcu görünce gerçekten inanamadım. Hesabının bile zor olduğu bir borç yapılmış. Milyarlarca borç var. 17 milyarlık bir borç varsa bizim işimiz gerçekten çok zor. İsrafın önüne ciddi bir şekilde geçmek gerekiyor. Tasarruf edilmesi ve ona göre davranılması gerekiyor” dediler.

“Asrın felaketi”nin ardından 14 ay gibi bir zaman geçse de hem vatandaşların hem de esnafların mağduriyeti devam ediyor. Vatandaşlar konutlarının bir an önce yapılıp kendilerine teslim edilmesini beklerken, iş yerleri olmayan, konteynerlerde çalışmak zorunda kalan esnaflar ise devletin şefkatli ellerini üzerlerinde hissetmek istiyorlar.

Dünyanın İsrail zulmüne sessiz kaldığına dikkat çeken İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, İran’ın gerçekleştirdiği saldırılan hangi niyetle yapıldığını sorgulamak yerine hiçbir şey yapmayan ülkeler ve ikiyüzlü davranan Batının gündeme alınması gerektiğini söyledi. Derin, “Bilincimizi ayakta tutmamız, yeniden harekete geçmemiz, tarihin bize verdiği sorumluluğu yeniden hatırlamamız ve gerekirse tüm dünya ülkelerini bu konuda yeniden ayağa kaldırabilmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Zirai don nedeniyle kayısı ağaçlarının yandığı ileri sürülürken, Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, bu konuda meteorolojiyle ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Kayısı konusunda durumun vahim olduğunu savunan Kılınç, “Biz burada kimseyi suçlamıyoruz ama meteorolojinin Malatya’daki istasyonlarının yerlerini tekrar kontrol etmesi ve değiştirmesi lazım. Çünkü su donarken meteoroloji ‘don yok’ diyorsa burada bir sıkıntı var demektir” iddiasında bulundu.