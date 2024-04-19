Eksikleri görüp yazmak

Sevilmek!

Layık olmak!

Dik durmak!

Ankara'da gezerken, birçok hemşehrim denk geldi, çoğunu tanıyamadım ama beni sormalarına, beni takip etmelerine sevindim.

Bu ilgilerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum.

45 yıldır yazılı ve görsel basının içinde olmam münasebetiyle Malatya halkı bizleri çok iyi tanıyor.

Malatyalı olarak sürekli ekran karşısında program yaptığımdan dolayı devamlı insanlarla iç içe olmamdan dolayı bazen beni çarşıda gördükleri zaman sorun ve sıkıntılarını dile getiriyor.

Bizler de bu sıkıntıları bazen yetkili yerlere iletiyor, bazen de sosyal medya aracılığıyla Facebook, Instagram, Whatsappta gündeme getiriyorum.

Ankara'da bir büyüğüm bana nasihat vererek, “Güzel kardeşim Malatya halkı seni çok seviyor, ben de seni seviyorum, sana bir şey söyleyeceğim ama bana kızma” diyerek, “Bu memlekette doğruları söylersen kimseye yaranamazsın. Ne yaparsan yap, hep bir memnuniyetsizlik, hep bir şikâyetle gelecekler kapına. Kendini başkalarını memnun etmek için yorma. Bırak seni hak etmeyen insanları, kendin için yaşa. Uğraşma boşuna. Yaptığın şeylere karşılık vermeyi bırak, teşekkür dahi etmeyecekler. Değer zaten bilmezler. Senden hep daha fazlasını isteyecekler. Çünkü nankörler.

Yani diyeceğim o ki seni kaybetmekten korkmayan, senin için oturduğu yerden konuşmak dışında hiçbir şey yapmayan, sana değer vermeyen ve anlam taşımayan hiç kimse için çabalama. Memnun etmeye çalışma. Kendine bu haksızlığı yapma. Kim sana ne veriyorsa sen de onu ver. Şahsi menfaat için insanların satamayacağı bir değer kalmadı maalesef.

Ama az paraya ama çok paraya. Bazen paraya bazen makam mevkie. Kazanmak için satanlar aslında tamamen kaybettiklerini fark etmiyorlar. Bunlar bildikleri halde iyi görünüp sizden makam ve para isteyen çok olacak. Bugünlerde olduğu gibi. Ne satın ne de başkasının malına mülküne göz koyun. Çünkü değerlerini para için satanlar, sattıkları kişinin esiri olmaktan başka işe yaramazlar. ‘Paranın açamayacağı kapı yok’ diyenler aslında para için her şeyi yaparım diyenlerdir. Güzel kardeşim sen dik yürü.

Seni seven insan sana selam verir, seni sevmeyen insan yüzünü çevirir. Doğru ama? Bazı konuları yetkililerin gözünden kaçıyor. Sen de gözden kaçan konuları uyarı bilgi bazında yazarak bir nebze olsun yardımcı olmak istiyorsun” ifadelerini kullandı.

Ben de “Evet abi, benim gayem bu yoksa kimseyi yargılamak değil” dedim.

Buradan Tüm Malatyalı abilerime, ablalarıma, kardeşlerime ve benden küçük olan herkese şükranlarımı sunuyorum iyi varsınız Allaha emanet olun.