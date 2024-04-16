Devletin kestiği kılıç olmazsa!

Yıllardır Malatya gençliği başta olmak üzere, çocuklar ve Amatör Spor Kulüpleri maalesef hak ettikleri hizmeti göremediler ve görmüyorlar.

Bunun en büyük sebebi maalesef seçilmişler başta olmak üzere her seçim öncesinde gözümüzün içine bakarak kandıran belediye başkanları.

Gelinen noktada maalesef ne gücüm kaldı ne de başvuracağım bir kapı.

Çareyi CİMER’e başvurarak gündeme getirmeye çalıştım.

Aşağıda paragraf içerisinde benim isteklerim ve Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğünün CİMER üzerindeki bana cevabı.

Yaptığım ve yapacağım her şey kesinlikle benim inisiyatifimde ve kamuoyu ve diğer kuruluşlarda gelecek olumlu veya olumsuz tepkilerin başımın üstünde yeri ver.

Umarım CİMER üzerinde yaptığım istek Malatya için bir milat olur ve verilen sözler ve söylenen her cümle gerçekleşir.

Şayet sözlenenler hayata geçmez ise bunların takipçisi olacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın.

“Müracaatınız incelenmiş olup; Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'ın ilimizi ziyareti Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından planlanmamış olup, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği tarafından planlanan bir program olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bahse konu ziyaret ilimizdeki tüm paydaşlara Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği tarafından duyurulmuştur. Sayın Bakanımıza İl Müdürlüğümüz tarafından spor tesislerinin durumu hakkında gerekli brifingler verilerek, 2024 yılı içerisinde yapılacak olan yeni spor tesisleri ve deprem dolayısı ile zarar gören tesislerimizin bakım ve onarımı için gerekli istişareler Sayın Bakanımız ile yapılmıştır. Konu ile ilgili İl Müdürlüğümüz tarafından çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca 06/02/2023 tarihinde ilimizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlarımızın faydalanması için ilimizde yapılacak olan ve hali hazırda yapılan TOKİ konutlarımızın çevresinde spor tesisi, futbol sahaları, basketbol sahaları, kapalı spor salonları vb. alanların yapımı için arsa ve yer tespitleri yapılarak proje çalışmaları devam etmektedir. Amatör Spor Evi Projesi Bakanlığımızın ilimize yatırım programı kapsamında olup, söz konusu proje İl Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir. Bilginize sunulur.”

Gelen cevabı aynen siz değerli Malatya halkının taktirine bırakıyor ve sonuna kadar takip edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın.

Bizim taleplerimiz ve isteklerimiz Malatya için. Diğerlerini fazlada bilmem…