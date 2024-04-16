Hal ve gidiş

Bir dost, iki hafta önce gönderdiği iletide şöyle diyordu:

-Selamünaleyküm üstadım.

Bir arkadaşım bana bir şeyler yazmış, cevap vermeden önce sizinle istişare edeyim dedim.

Hem CHP’yi, hep Ak Parti’yi biliyorsunuz.

Arkadaşı, gönderdiği mesajda şunları yazmış:

-Ben şöyle düşünüyorum yani, CHP’nin kurumsal bir parti kimliği var. AKP 20 yılda bu kimliği oluşturamadı. Bugün CHP'nin başına kim gelirse gelsin varlığını hemen hemen aynı düzeyde sürdürür...

Ama AKP öyle değil... Erdoğan böyle bir yapı oluşmasına izin vermedi.. kendisine rakip olabilecek herkesi saf dışı etti... Sadece kendine çalıştı Parti'ye değil... Sonuçta da Erdoğan bugün herhangi bir nedenden ötürü siyaset sahnesinden çekilse AKP kocaman bir hiç, yani sıfır...

Arkadaşım sonunda bana,

-Bu sözlere siz ne dersiniz? diyordu.

Taziyemiz vardı. Eşimin, Meslek Yüksek Okulu hocalığından emekli ablası vefat etmişti.

Bu nedenle, bir hafta cevap yazamadım.

Arkadaş, gönderdiği hatırlatmada,

-Sizden, istişare için cevap alamadım diyordu.

Mazeretimi bildirdikten sonra, şunları yazdım:

-CHP Devlet kuran, yüz yıllık, köklü bir parti.

Dededen toruna insanların partisi olduğu için, kurumsallaşması çok normal.

Halkın değerleriyle barışık olamadığı için de milletle bütünleşemiyor.

Böyle olunca da oyu dananın kuyruğu gibi uzayıp kısalmıyor.

Ak Parti ise Darbe Girişimi Süreci, emperyalist kuşatılmışlık, içerden işbirlikçilerin varlığı gibi nedenlerle rahat bir nefes alamadı ki, rahatlaya, parti içi açılımı, özgürleşmeyi sağlaya.

Bundan dolayı Erdoğan ‘ipleri’ elinde tutmak, sıkı, sımsıkı tutmak zorunda.

Ben Türkiye’m için umut doluyum.

İnşallah düzlüğe çıkacağız, Büyük ve Bağımsız Türkiye hedefine giden yolda, muasır medeniyet yolunda ilerleyip hedefimize ulaşacağız.

Selam, sevgi ve saygılarımla…

Ek olarak da, üzerine sorular yazıp, sosyal medyada paylaştığım Erdoğan fotoğrafını gönderdim.

Fotoğraf üzerinde şunları yazmıştım:

-Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın, Atatürk’ten başka bir liderde görmediğimiz şekilde, adeta bir seferberlikteymişiz gibi gece-gündüz, hastalık-sağlık demeden, canını dişine takarak çalışmasını ve devlet organlarını da çalıştırmasını neye bağlıyorsunuz?

-Koltuk sevdasına mı?

-İktidar hırsına mı?

Yoksa…

Evet, yoksa…

-Güvensiz, umutsuz bir milleti özüne döndürüp, maddi, manevi bütün varlıklarına sahip çıkmasını ve bir, iri ve diri olmasını sağlayıp, şaha kaldırarak, kalkınmış, mamur, mutlu ve Bağımsız Türkiye’yi kurmak sevdasına mı?

Bunu, yabancı devletler, milletler anladı ama bizim milletimiz tam olarak anlayamadı.

Uzağa gitmeye gerek yok.

-Başta ABD, Batılı emperyalist devletler neden Ak Parti iktidarını yıkmakta hemfikirler?

- Biden, niye açık açık, “Türkiye’de, Ak Parti ve Erdoğan’ın yıkılması için muhalefete yardım edeceğiz” dedi?

-15 Temmuz kanlı darbe girişimi neden gerçekleşti?

-Geçmişte, Türkiye’de on senede bir yapılan Darbelerin arkasında ABD ve Batılı Devletler olduğunu bilmeyen var mı?

-Niye eski bir Kültür Bakanı, Gökhan Maraş bana, “Başkanım, Milli Eğitim Bakanlığında, Amerikalı uzmanların özel büroları var. Sabah mesaiyle geliyorlar, akşam mesai saati bitince gidiyorlar demişti.

-Eski Dışişleri Bakanı Ünlü, İhsan Sabri Çağlayangil niye, “Amerika içimize girmiş” demişti.

-İsmet İnönü, “Partide MYK toplantısını yapıyorum. Daha toplantı dağılmadan alınan kararlar yerlerine gönderiliyor.” dememiş miydi?

-ABD’nin Türk ve Kürt ve Türkiye Düşmanı, ABD maşası PKK’ya binlerce TIR dolusu silah, araç, gereç göndermesi, kandırılmış, kaçırılmış Kürt çocuklarını dağlarda, kamplarda heder etmesinin sebebi hala anlaşılmadı mı?

-Fetö’nün başını ABD neden bağrına basıyor?

Evet, Kurtuluş ve Kuruluşun büyük Önderi, Kahraman Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından sonra, bir Büyük Türkiye Projesi olarak kurulan CHP, Milletinin, Halkının kimliğine, değerlerine yabancılaştırılmış, bu değerler görmezden gelinerek, “çağdaşlık, laiklik” adıyla adeta “yeni bir millet” oluşturulmaya çalışılmıştır.

Bu gidişat halkta yüz bulamamış ve sonuçta CHP dörtte bir oya sabitlenmiştir.

Şimdi dörtte birle gerçekleşemeyen iktidarı, Türkiye düşmanlarının dediğini yaparak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.