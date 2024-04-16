Gardroptaki son "Ceket"

Adalet ve Kalkınma Partisi 31 Mart seçimlerinde ciddi bir kayıp yaşadı.

Batıyı kaybederken halk dilinde "Ceketini koysa" kazanır denilen şehirlerde bile kazansa dahi çok ciddi oy kaybı yaşadı.

Seçmen siyasileri adeta "Resetledi" gidişattan hoşnut olmadığını açık bir şekilde ortaya koydu.

Bana göre bu seçimi "Sol" değil soluksuz kalanlar kazandı.

Umarım kaybeden iktidar halkın mesajını iyi okur.

Aynı şekilde muhalefet de sandıkta değişimi tercih eden oyların kıymetini bilir.

Gelelim Malatya’ya

Bugüne kadar ceketini koyan kazanır denilen şehrimizde öyle görülüyor ki gardroptaki son "Ceketler" de kullanıldı.

Ancak,

Malatya’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in geçmişini biraz araştırdım her şeyden önce hakiki bir Malatyalı.

Eğitim öğretim dersen ülke çapında saygın mektepler, yaptığı hizmetler görev yaptığı makamlar üst düzey.

2008 yılında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi ile zaten Malatya’yı su gibi ezberlemiş.

Yani uzun lafın kısası Adalet Kalkınma Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanını belirlerken epey mesai harcamış.

Bugün arayıp tebrik ettiğim Sami Er Başkana ve ekibine sonsuz başarılar diliyorum.

Umarım, depremde büyük bir yıkım yaşayan Malatya’mızı yeniden ayağa kaldırırlar.