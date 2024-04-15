Bir Cahit Sıtkı Tarancı şiiridir, haydi Abbas. Şiir Cahit Sıtkı’nın askerlik dönemlerinde yazdığı ve benim de en sevdiğim şiirlerindendir. Ne kadar doğrudur, ne kadarına zamanla eklemeler yapılmıştır bilinmez ama güzel bir hikâyedir ve şiirin birçok noktasına açıklık getirir.

Şiir Cahit Sıtkı’nın askerlik döneminde yazılmıştır. O dönemde her yedek subaya bir emir eri verilir ve yedek subay olarak askerliğini yapan Cahit Sıtkı’ya bir asker seçmesi söylenir. Ertesi gün asker listesini inceleyen Cahit Sıtkı’nın gözüne Abbas oğlu Abbas ismi takılır ve o isim şairi küçükken babaannesinden dinlediği bir masala götürür, bir doğu masalına…

Bu masalı ise şair askerden döndükten sonra 1944 yılında anlatır. Ülkenin birinde bir genç, yaşlı bir kadına su kuyusundan su çekmesi için yardım eder. Yaşlı kadın ise genç adama iki kıl verir. “Başın ne zaman sıkışırsa bu iki kılı birbirine sür. Abbas gelecektir, ne istersen yerine getirecektir” der. Genç adam iki kılı birbirine sürer. Seccade üzerinde Abbas gelir ve genç adam ondan uzaktaki sevdiğini getirmesini ister. Abbas, masallardaki seccadeye benzer halıya binip gider.

Cahit Sıtkı’nın aklına bu masal gelir ve Abbas oğlu Abbas’ı merak eder. Yanına çağırtır ve emir eri olmasını ister. Zamanla Mardinli Abbas’a ısınan Cahit Sıtkı, yine bir gün bir sofra kurdurtur. Burada Abbas’a şaka ile, “Uzaklardan eski sevgilimi getirebilir misin Abbas?” der ve masala gönderme yapar. Ertesi gün ise Abbas’ı İstanbul’a gitmek üzere hazırlanmış görür ve emir erine daha çok ısınır.

Bu masaldan ve Abbas ile olan hukukundan yola çıkan Cahit Sıtkı, Haydi Abbas şiirini yazar.

“Haydi Abbas, vakit tamam;

Akşam diyordun işte oldu akşam.

Kur bakalım çilingir soframızı;

Dinsin artık bu kalp ağrısı.

Şu ağacın gölgesinde olsun;

Tam kenarında havuzun.

Aya haber sal çıksın bu gece;

Görünsün şöyle gönlümce.

Bas kırbacı sihirli seccadeye,

Göster hükmettiğini mesafeye

Ve zamana.

Katıp tozu dumana,

Var git,

Böyle ferman etti Cahit,

Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş’tan;

Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan.”

Beşiktaş’taki ilk sevgilinin de bir hikâyesi vardır ama o tamamen farklı bir köşenin konusudur.