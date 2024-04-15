Amatör lig değerlendirmesi

Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde bu sezon ligde 17 takımın olması ister istemez kalitenin düşmesine neden oldu.

Amatör kümede mücadele eden, bazı futbol kulüpler farklı skorları bahane ederek, bazı takımlar hakemleri bahane ederek maçlardan çekildiler.

Önceki yıllarda 3 grup, 30 takımla başlayan ve bu sezon bazı takımların maddi imkanlardan dolayı ligden çekilmesi bazı takımlar ise müsabakalara çıkmayarak mağlubiyeti kabul ettiler. Bazı takımlar da hakemleri protesto ederek sahadan takımlarını çektiler kısaca! 2022-2024 futbol sezonu kalitesiz, zevksiz bir sezon geçirdi diyebiliriz.

Bu sezon birçok takım maalesef kurallardan uzak futbol oynadılar. Bunlara da genç hakemler de eklenince 2022-2024 futbol sezonu tamamlandı, bitti diyebilirim.

2021-2022 futbol sezonunda Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da hakemler konuşuldu. Özellikle Malatya bölgesi hakemlerinin birçoğu klasman hakemleri. Onlar profesyonel liglerde sürekli maç alınca sahalar genç hakemlere kaldı. Benim izlediğim karşılaşmalarda genç hakem arkadaşlar bu sezon kötünün iyisiydi diyebilirim.

Bazı karşılaşmalar sonunda genç hakem arkadaşlar şapkalarını alıp önüne koysun! Müsabakalarda futbolcu antrenör hakem hata yapacak, zaten futbol hatalar oyunu. Eğer bir maç farklı skorla bitiyor ve maç sonrasında hakem konuşuluyorsa hakemler “Ben nerede hata yaptım?” demesi lazım. Futbolcular da hata yapacak. Bir futbolcu kırmızı kart görüyorsa o da düşünecek, “Ben nerede yaptım?” demesi lazım.

Tüm maçlarda hakemleri izleyen bir gözlemci var. Bu gözlemci arkadaşlar kötü bir yönetim gösteren hakeme düşük not veriyorsa Hakem Kurulu bu arkadaşı dinlendirmesi ve bu genç hakeme hatalarını anlatması lazım diye düşünüyorum.

Ama ne hikmetse kötü yönetim gösteren bir hakem haftaya tekrar maç veriyorsa bu da kafalarda soru işareti çıkartıyor. Ben buradan genç hakemleri yerden yere vurmak için çaba içerisinde olan biri değilim.

Son olarak hakemlerden ricam bazı maçlarda kendi çalışma arkadaşlarının maçlarını izlemesi ve maç sonu düşüncelerini, maç sonu aynaya bakarak kendine öz eleştirmesi lazım. Hakemlikte ciddiyet ve kural geçerlidir, bu iş hobi olarak yapılacak bir iş değildir. Zaten Hakem Kurulu bu konuda sizlere ders veriyor, o yüzden burada bulunan arkadaşlarımızı iyi maç yöneterek Hakem Kurulunu onura etmesi lazım.

Hakem Kurulunda görev yapan arkadaşlarım size güvenerek maç veriyorlar. İnşallah iyi bir maç yöneterek abilerinizi ve hocalarınızı mahcup etmezsiniz ayrıca klasman hakemlerimizden ve abilerimizin sözlerini dinleyip bizleri iyi maç yöneterek bizleri sevindirin.

Bu arada birçok takımda futbol oynayan genç arkadaşlar maça çıkınca kendisini dev aynasında görüyor ve bu da takımı sıkıntıya sokuyor. Genç futbolcu arkadaşlarımdan ricam karşılaşmaya çıkarken hata yapacaksınız, hakem de hata yapacak, siz nasıl hata yapıyorsanız, hatanızı kabul etmiyorsanız hakem de kendisini kötü maç yönettim diye kabullenecek. Oysa futbol hatalar oyunu. Bir futbolcu kaleci ile karşı karşıya kalıyor o topu avuta atıyorsa, hakem de herhangi bir pozisyonda faulü görmeyebilir, o yüzden bir karşılaşmada her iki taraf hatalarını maç içerisinde anlayışla çözmesi lazım diyorum.

Bu sezon iyisiyle kötüsüyle bitti. Umarım bu sezon bütün takımlar hakemler kendince iyi ders almışlardır diye düşünüyorum.

Son olarak 2023-2024 Futbol Sezonunda Hakem Kurulu değişikliğe gitti. Bunun sonucunda yeni yönetim objektif bir tutum sergilemesi özellikle geçen sezon hakemliği bırakan deneyimi hakemlerin camiaya katılması maçlarda ön plana çıktığını gözlemledim.