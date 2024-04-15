Birçok kişi için artık hayatın anlamını yitirdiği bir şehir olan Malatya’da bir Ramazan Bayramını daha geride bıraktık. Hoş bayram diyoruz ama gelen bayram mıydı, yoksa normal bir gün müydü bilmiyoruz. Eskilerin meşhur sözü ‘Nerede o eski bayramlar’ bu bayramda çokça söylendi.

Bir tarafta yıkık dökük bir şehir, diğer tarafta hayata tutunma gayesi derken günler gelip geçiyor. Zaman akıp gidiyor ancak zamanla birlikte birçok alışkanlığımız ve gelenek göreneklerimizde unutuluyor.

Depremden sonra ki Ramazan ve Kurban Bayramı gibi bu yıl Ramazan Bayramı’nda ne kapı kapı dolaşıp şeker toplayan çocuklar oldu, ne de bir birini ziyarete giden akraba, eş, dost oldu. Büyükler ve değerler unutuldu. Bayram artık sadece sözde kalan bir ifade ve birçok kişi için şehir dışında tatil oldu.

Depremlerin ardından olduğu gibi Malatya 9 gün boyunca boş kaldı. Bayram tatilini fırsat bilenler çarşısı ve gezecek bir yeri olmayan şehirde kalmak yerine farklı illere gittiler.

Eski bayramlar gibi olmasa da yine bu bayramda bazı gelenek ve görenekler yerine getirildi.

Bayram Namazı

Sabah erken saatlerde kalkılıp bayram namazı kılmak için camilere gidildi. Depremlerin ardından Yeni Camii’nin yıkılması ile birlikte şehir merkezine en yakın camilerden biri olan Kernek Karagözlüler Camii’nde bayram namazı kılındı.

Mezarlık ziyareti

Bayramlarda hemen hemen birçok kişi arife günü ya da bayramın birinci gününde mezarlıklara giderek kaybettikleri yakınlarını ziyaret ediyorlar. Malatya’da arife günüde havanın yağışlı geçmesi nedeni ile birçok kişi bayramın birinci gününde mezarlık ziyaretini gerçekleştirdi ama Şehir Mezarlığı alanındaki trafik yoğunluğu ve bayram olmasına rağmen neredeyse saatte bir çıkan otobüs seferleri birçok kişiyi mağdur etti.

Şeker toplamak

Bir diğer adı Şeker Bayramı olan Ramazan Bayramı’nda çocuklar kapı kapı dolaşarak şeker toplardı. Ancak bu bayram şeker toplamaya çıkan çocuk sayısı bir elin parmaklarını geçmedi.

Akraba ziyareti

Bu bayram çocukların şeker toplamaması gibi büyüklerde birbirlerini ziyaret etmediler. Çoğu kişinin bayramı şehir dışında geçirmesi nedeni ile akraba ziyaretleri gerçekleştirilmedi. Tabi şehir merkezine kıyasla kırsal kesimlerde bu adetler az da olsa yerine getirildi ancak gelenek ve görenekler unutulsa da eski bayramlar unutulmuyor. Sahi gelen bayram mıydı, yoksa normal bir gün müydü?