Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bugün itibari ile bir Ramazan ayını daha geride bırakıp bayramı geçirdik. Bu bayram biz Malatyalıları yağmur ile karşıladı. Ramazan ayının sonlarına doğru yağan yağmur sonucu bazı vatandaşların evini su bastı. Bazı binaların bodrum katının ise havuza döndüğü görüldü. Trafikte de bazı aksaklıklar yaşandı. Hafta bizim için şiddetli yağmurlar ile başladı ve yağmurlu hava bayramın ilk gününe kadar devam etti.

Bayrama yaklaştıkça Malatya’da yoğun bir araç ve insan trafiği hâkim oldu. Biz Malatya sokaklarını uzun zamandır böyle görmediğimiz için bir şaşkınlık oluştu tabii ama bayramda güzel bir telaş vardı.

Bayramların olmazsa olmazı olan bayram şekerlerindeki fiyatların fazlalığı ise gündem oldu. Çikolatalarda yüzde 100’e varan artış görülürken vatandaşın daha az kaliteli ve uygun şekerlere yönelmesi dikkat çekti. Esnaf da yaşanan fiyat artışlarından muzdaripti.

Yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından ciddi bir şekilde göç veren Malatya’da zaten müşteri ve talep sıkıntısı çeken esnaflar, yaşanan fiyat artışlarıyla zor duruma düştü. Aynı şekilde günümüz ekonomisinde vatandaş da fiyatların yüksek olmasından yakındı.

Vatandaşlar bayram telaşı içerisindeyken 9 günlük tatili fırsat bilen birçok kişi ise eşi dostu görmek için yollara düştü. Tabii yıllardır bayramlarda yaşanan kazalar nedeniyle bayrama ulaşamadan birçok vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bu üzücü olaylardan biri de Malatya için yaşandı. Şanlıurfa’da görev alan polis memuru, ailesiyle birlikte memleketi Malatya’ya yola çıktı. Yol üzerinde kamyonla çarpışan araçta ise 29 yaşındaki polis memuru, eşi ve 2 çocuğu vardı ve hepsi hayatını kaybettiler. Bu olay tabii ki bizi üzdü. Bayram için çıkılan yolda bayramı görememek çok acı ve zor bir durum. Ailesine sabırlar diliyoruz.

Bayram arifesinde Malatya trafiği de aldı başını gitti. Çevre Yolunu depremlerden sonra böyle görmeye alışıktık ama yaşanan bir yoğunlukta yine Malatya trafiğinin kilitlendiği görüldü. İstanbul trafiğini anımsatan görüntüler oluştu. Malatya’da bir yerden bir yere gitmek bu kadar uzun sürmemeli. MAŞTİ’de yoğunluk oluştuğu görülürken ülkenin dört bir yanına giden otobüsler de Çevre Yolunda azımsanamayacak kadar çoktu.

Bu yoğunluğa bir de şiddetli yağmur eklendi ve depremden sonra alışık olduğumuz çamur, göl ve su baskınları yeniden yaşandı. Alışverişe çıkan insanların çektiği zorluk ise bariz bir şekilde ortadaydı. Alışverişe çıkan insanlar bayramlık kıyafet ve tatlı gibi ürünler alırken baklava fiyatlarındaki anormallik sonucunda ise bazı vatandaşların şikâyet ettikleri göze çarptı. En ucuz tatlı fiyatı bile gerçekten ev bütçesini zorlayacak seviyelere gelmiş durumda.

Ve bayram geldi. Ama geleneklerimizdeki kabir ziyareti yine unutulmayan acıları ortaya çıkardı. Anlaşılan depremden sonraki 3’üncü bayram da buruk bir şekilde geçecekti. Malatya’da depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarları başında sevdikleri duruyordu. Şehitler ve vefat eden insanlarımız bir kez daha anıldı. Bayram namazı ve kabir ziyareti ile Ramazan Bayramı başlamış oldu. Buruk bir bayram daha bizi bekliyordu. Kapalı, yağmurlu bir hava eşliğinde bayramlaşmalar yapıldı.

Eskiye nazaran çocuklar şeker toplamaya çıkmıyor artık. Sadece birkaç çocuk şeker toplamak için geldi. Bu gelenek de yavaş yavaş bitiyor gibi. Belki de böylelikle şeker fiyatlarından şikâyet etmeyiz çünkü bu gidişle bir süre sonra şeker de almayacağız.

Konteynerde yaşayan vatandaşların durumu ise gerçekten çok zordu. Konteynere misafir gelemiyor. İçeriye alınsa da 21 metrekare konteynerde nasıl bir buluşma gerçekleşecek? 100 binin üzerinde insanın konteynerde yaşadığı Malatya’ya bayram bu şekilde geldi. Bu hafta buruk da olsa bayram telaşıyla geçti. Belki yaşı ilerlemiş abilerimizin zamanındaki gibi bir bayram gelmedi ama yine de geleneklerin sürdürülmeye çalışıldığı, zor süreçlerden geçilse de insanların birbirlerini hatırladığı bir bayram oldu. Haftaya yine bu köşede yaşanan gelişmeleri birlikte değerlendirmek dileğiyle…