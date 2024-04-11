Eskiye özlem

Ben bunun tamamen geçmişle ilgisi olduğuna inanmıyorum. İnsanlar geleceğinden ümitli değil ve gün geçtikçe de gelecekten ümidi olmayan insanların yaş ortalaması düşüyor. Artık gençler dahi geleceğe ümitle bakamıyor.

Nostalji birçok insana daha çekici gelebiliyor fakat buna takılı kalmak şimdiyle olan bağın kopmasına, insanların daha mutsuz olmasına neden oluyor. Tabii ki bazen eskide yaşanılan şeyler hatırlandıkça mutlu ediyor insanı fakat bu tamamen geçmişe takılıp kalmaya neden olmamalı.

Şöyle bir durum da var ki insanlar geçmişi daima güzel hatırlasa da o günlerde aynı şekilde mutlu olmayabilir. Belki de “Bir şekilde geçsin” diyerek yaşadığımız o günler bu sebeplerden dolayı bize güzel geliyor. Bir bakımdan da geçmişin ulaşılamaz olması onu daha değerli kılıyor. Gelecek bir şey olmadığı takdirde gelecek fakat geçmiş sadece hatıralarda var olan bir kavram ve geri dönüşü imkânsız. Bu imkânsızlık da onu değerli kılıyor.

Genelde yaşı ilerleyen insanlarda daha çok görüldüğünü de söyledik ve bu da yaşın ilerlemesine bağlı olarak, gelecekteki günlerden yavaş yavaş ümidin kesilmesiyle meydana geliyor. Zamanın geçtiği fikri ise bu duyguları daha çok alevlendiriyor. Burada da kabullenmek çözüm olarak sunulabilir. Güzel şeyler güzel şekilde yaşanmış olabilir ama bu geçmişe saplanıp kalmak için bir neden değil. Bana göre geçmişi unutmamak ama geçmişte de yaşamamak lazım.