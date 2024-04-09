MALATYA 1.AMATÖR KÚME BÜYÜKLER FUTBOL LİGİ HAFTANIN PANORAMASI

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi 16’ncı hafta karşılaşmaları oynandı. A Grubunun lideri Hekimhan Girmanaspor, kendi saha ve seyircisi önünde grubun iddiasız takımlarından Çatyol Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Hekimhan Girmanaspor rakibini 10-0 yenerek bu grupta maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Gruptan lider çıkmak için rakibini mutlak yenerek gruptan çıkmayı hedefleyen Battalgazi Belediyespor deplasmanda Arapgirgücü’yle karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmayı Battalgazi Belediyespor 6-1 kazanarak A Grubu’nda iddiasını sürdürdü.

A Grubunda liderlik için kıyasıya bir mücadele örneği gösteren diğer güçlü takımlardan Orduzuspor son haftalarda aldığı kötü sonuçlar neticesinde rakiplerinin arkasında kaldı.

B Grubunun Lideri

Yazıhan Belediyespor geçen hafta liderlik mücadelesi veren Akçadağspor ile karşı karşıya gelmiş, rakibini yenen Yazıhan Belediyespor grup liderliğini garantilemişti. Bu hafta Yazıhan Belediyespor kendi sahasında Darendespor ile karşı karşıya gelecekti. Yazıhan Belediyespor’un rakibi Darendespor karşılaşmaya çıkmayınca, karşılaşmayı Yazıhan Belediyespor hükmen 3-0 kazanarak 37 puanla grup liderliğini sürdürdü.

Grup ikincisi olan Akçadağspor geçen hafta Karakavakspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Karakavakspor rakibini 3-0 yenerek rakibini liderlikten etmişti. Akçadağspor bu yenilgiyle liglerin bitimine bir hafta kala iddiasını kaybetmişti.

Akçadağspor'un bu haftaki rakibi, küme düşme mücadelesi yapan 1966 Malatya oldu. Akçadağspor’un kendi sahasında karşı karşıya geldiği karşılaşmayı 1966 Malatya 2-1 kazanarak grupta kümede kaldı.

Amatör liglerin bitimine 1 hafta kala A Grubunda küme düşme mücadelesi veren takımlardan Erkenekspor rakibi Ataköyspor’a 7-0 yenilerek küme düştü.

B Grubunda küme düşme rotasında yer alan Karakavakspor, Doğanşehir Belediyespor ile bu hafta Doğanşehir stadında karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmayı Doğanşehir Belediyespor 4-3 kazanarak ligde kaldı, bu sonuçlardan sonra Karakulakspor B Grubunda küme düşen takım oldu.

Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi, A grubunda 2 hafta oynanacak maçların ardından sona erecek. Grup liderliği için mücadele eden Hekimhan Girmanaspor bu hafta Orduzuspor ile karşılaşırken Battalgazi Belediyespor ise ligden küme düşen Erkenekspor ile karşılaşacak.

Her zaman olduğu gibi bu haftada oynanan amatör karşılaşmalarda görev alan saha görevlilerine, sağlıkçılara, saha komiseri ve emniyet mensuplarına sahada görev yapan, hakemlerimize üstün çabalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Bu hafta, haftanın değerlendirmesini yapacak olursak;

Bizler de her hafta sizlerle birlikte haftanın karmasını seçiyoruz. Bu konuda bana yardımcı olan ASKF, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, TÜFAD ve kulüplere teşekkür ediyorum. Bu haftanın karmasını da onların öngörüsü ile seçmiş bulunmaktayız.

Haftanın Hakemi;

Harun Raşit Kuzucu

(Doğanşehir Belediyespor-Karakavakspor)

Haftanın Futbolcusu;

Suat Kaya

(Doğanşehir Belediyespor)

Haftanın Antrenörü;

Mikail Tuluğ-Mazlum Polat

Haftanın Olayı;

Yoğun yağmurun yağması neticesinde göle dönen saha.

Haftanın Fotoğrafı ;

Hekimhan Girmanaspor karşılaşmasını izlemeye gelen Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım’ın, amatör spora vereceği desteği açıklaması.

Haftanın Takımı

Doğanşehir Belediyespor