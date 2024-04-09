BAYRAMDA TATLI TÜKETİMİNE DİKKAT!

Ramazan Bayramı denince akla ilk hamur işleri ve tatlılar gelir. Bu besinlerin ağırlıkla tüketilmesi kilo artışına sebep olmakla birlikte daha önemlisi gaz sıkıntıları, şişkinlik, hazımsızlık, mide bulantıları, baş ağrıları, tansiyon problemleri ve kan şekeri dalgalanmaları gibi sorunları doğurabilmektedir. Bu nedenle bayramda yediklerimize dikkat etmeli ve sağlığımızı riske atmamalıyız.

Hamur ve şeker ikilisi hem kilo artışına sebep olur hem de kan şekerini olumsuz yönde etkiler. Özellikle şeker hastaları bu besinleri tükettikten sonra kan şekerlerinde hızlı yükselmeye neden olur. Bu olumsuzluklara zemin hazırlamamak için yapacağınız ikramlar ve tüketecekleriniz konusunda dikkatli olmalısınız.

Tatlı tüketiminde miktar, tüketim saati ve sıklığı önemlidir. Ramazan Bayramında şerbetli ve hamur işi tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Ancak şerbetli tatlı tüketilecekse de küçük porsiyon ve bayram süresince en az sıklıkta olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

Özellikle havaların ısındığı bu günlerde, misafirlere ikram edilecek bayram tatlıları soğuk ve sütlü olacak şekilde hazırlanabilir.

Tatlılar, küçük kaselere konularak veya küçük porsiyonlarla hazırlanabilir.

Ayrıca misafirlere tatlı yerine taze meyveler de ikram edilebilir.

Tatlının yanında az şekerli limonata, komposto ikram edilebileceği gibi; değişik bir tat olarak soğuk bitki çayları da seçenek olabilir.