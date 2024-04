ŞİİRLER YAZDIM ALTINIM SARI KURDELEM

Altınım

Sarı kurdelem

Sen yoksun

Biz var mıyız sanki

Yansan sahibin yanar

Donsan sahibin donar

Malatya yanar

Malatya donar

Altınım

Sarı kurdelem

Sen yoksun

Biz var mıyız sanki…

BEYAZ İNCE BİR ENTARİ GİYMİŞTİ

Bir sonbahar sabahı gittim Pütürge’ye

Dolanıp Kubbe Dağını geçerek

Kubbe Dağı kışa girmişti

Üzerine beyaz ince bir entari giymişti

Pütürge engindi

Pütürge dingindi

Ağaçlar yapraklarını tutamıyordu üzerinde

Kış uykusu için yataklarına giriyordu Pütürge’de.

ANKARA’DA BUGÜN AKŞAM OLUYOR

Ankara’da bu gün akşam oluyor

Apartmanların çatılarından

Görüyorum kırmızılığını

Uzaklardan gelen seste

‘Öyle bir sevgili buldum ki

Seni unutacağım’ diyor sanatçı

Ne sevgilisi

Ne unutması

Hepsi yalan

Muammer Aksoy’u gömdüler bugün

Bu da mı yalan. 3.2.90 Ank.

RİZE’DE YAĞMUR GÜZELDİR

Rize’de yağmur yağar anam

Rize’de yağmur güzeldir

Bir büyük müziktir o kopmaz

Alır götürür

Alır her yere götürür

Beni yer bu yağmur anam

Beni bitirir

İşte gene yağıyor

Onu tam göremiyorum

Pencerem buğulu

Penceremde damlacıklar yol yapmış

Penceremin önünde bir kumru var

Yağmurdan kaçmış

Rize’de yağmur yağar

Her şey büyür anam

Sevgi kin ve isyan

İçimdeki her şey

Şimdi anadan üryan

Neleri getirmiyor bu yağmur

Neleri anam

Seni kardeşimi köyümü

Denizleri ovaları dağları

Dağları getiriyor anam dağları

Dağlarda ne büyük bir sabır var anam

Dağlarda kar

Dağlar ellerini cebine sokmuş

Gözlerimin içine bakar

Rize’de yağmur yağar anam

Rize’de yağmur durmaz

Rize’de yağmur güzeldir anam

Sevdası solmaz.

12 EYLÜL

Futbol futbol gol

Filistin Filistin oy

Seksen iki Dünya

Seksen iki İspanya

Güzel görüntüler var televizyonda

İşte gökyüzü işte ay

Koşuyorum bahçeye

Bulut örtmüş vay

Futbol futbol gol

Türkiye Türkiye oy!

PENCERMEDE KARADENİZ

Hep seni düşündüm

Vallahi düşündüm

Gözünü kaşını bakışını

Seninle yaktım içimi üzüntümü

Penceremde Karadeniz vardı

Öyle baktım

Öylesine baktım ki

Seni gördüm mavisinde

Önce gözlerini

Önce güzelliğini

Sonra umutlarımı

Umutlarımı gördüm

Vallahi gördüm

Sen vardın içinde

İnan ki sen vardın.



YEŞİL MAVİ

Hey yeşil

Hey mavi

Hey doğanın olanca rengi

Sevgilimin yanında

Sizler nesiniz ki!

KIZ

Kız kız

Güzel kız

Sen var ya

Ha o bildiğin sen var ya

Senin o bakışın

Senin o gülüşün var ya

Senin o baştanbaşa güzelliğin

Senin o çok güzelliğin

O sen var ya

Ha o sen var ya

Onu çok seviyorum

Bilesin çok seviyorum.

UNUTMAK İSTİYORUM

Unutmak istiyorum bütün bilgilerimi

Gülüp oynamak istiyorum

Yaşamak istiyorum

Yaşam bir dilenci gibi yüzüme bakıyor.

ÖĞRETMENİM

Senin sesin olmalı yankılanan

Senin gülüşün olmalı bahar

Yurdum sen olmalısın

Sevgili öğretmenim

Tarihim sen.

HABERLER ARA HABERLER

Kapatıyorum radyoyu

Kötü haberler yinelenmesin

Uyumak istiyorum

Kimse gürültü etmesin.

ACIYORUM DENİZE

Bir hüzün duyarım her anışımda denizi

Üzülürüm sırılsıklam

Özgürlük pınarından içmiş bir sefer

İliklerinden titrer

Bitmez bu kösnül an

Devinir

Hu çeker

Kendinden geçer derviş gibi

Kıyıdan kıyıya vurur başını

Yorulur

Yorulur

Saçını başını yolar

Yiğidi tabutta bir ana gibi

Ağlar ağlar da

Çeker ya içini yavaştan bir çocuk

İniler iniler de

Dalar ya gecenin ucunda bir hasta

Dinginleşir öylesine

Kendine gelir

Duru dinler deniz.

ÇALMAK ÇALMAK

Ağzımda tüten tütün olur mu hiç

Bir kış günün buğusu elbette

Gözlerimde tüten nice yüz elbette

Mezarlarında karış karış ot biten

Canım çekiyor elim yetmiyorsa

Kağıtların bile bir anlamı kalmadıysa

Bakıyorsak birbirimize boynumuz bükük

En iyisi bir mızıka almak

Çalmak çalmak…