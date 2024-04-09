ŞİİRLER YAZDIM ALTINIM SARI KURDELEM

Altınım
Sarı kurdelem
Sen yoksun
Biz var mıyız sanki
Yansan sahibin yanar
Donsan sahibin donar
Malatya yanar
Malatya donar
Altınım
Sarı kurdelem
Sen yoksun
Biz var mıyız sanki…
BEYAZ İNCE BİR ENTARİ GİYMİŞTİ
Bir sonbahar sabahı gittim Pütürge’ye
Dolanıp Kubbe Dağını geçerek
Kubbe Dağı kışa girmişti
Üzerine beyaz ince bir entari giymişti
Pütürge engindi
Pütürge dingindi
Ağaçlar yapraklarını tutamıyordu üzerinde
Kış uykusu için yataklarına giriyordu Pütürge’de.
ANKARA’DA BUGÜN AKŞAM OLUYOR
Ankara’da bu gün akşam oluyor
Apartmanların çatılarından
Görüyorum kırmızılığını
Uzaklardan gelen seste
‘Öyle bir sevgili buldum ki
Seni unutacağım’ diyor sanatçı
Ne sevgilisi
Ne unutması
Hepsi yalan
Muammer Aksoy’u gömdüler bugün
Bu da mı yalan. 3.2.90 Ank.
RİZE’DE YAĞMUR GÜZELDİR
Rize’de yağmur yağar anam
Rize’de yağmur güzeldir
Bir büyük müziktir o kopmaz
Alır götürür
Alır her yere götürür
Beni yer bu yağmur anam
Beni bitirir
İşte gene yağıyor
Onu tam göremiyorum
Pencerem buğulu
Penceremde damlacıklar yol yapmış
Penceremin önünde bir kumru var
Yağmurdan kaçmış
Rize’de yağmur yağar
Her şey büyür anam
Sevgi kin ve isyan
İçimdeki her şey
Şimdi anadan üryan
Neleri getirmiyor bu yağmur
Neleri anam
Seni kardeşimi köyümü
Denizleri ovaları dağları
Dağları getiriyor anam dağları
Dağlarda ne büyük bir sabır var anam
Dağlarda kar
Dağlar ellerini cebine sokmuş
Gözlerimin içine bakar
Rize’de yağmur yağar anam
Rize’de yağmur durmaz
Rize’de yağmur güzeldir anam
Sevdası solmaz.
12 EYLÜL
Futbol futbol gol
Filistin Filistin oy
Seksen iki Dünya
Seksen iki İspanya
Güzel görüntüler var televizyonda
İşte gökyüzü işte ay
Koşuyorum bahçeye
Bulut örtmüş vay
Futbol futbol gol
Türkiye Türkiye oy!
PENCERMEDE KARADENİZ
Hep seni düşündüm
Vallahi düşündüm
Gözünü kaşını bakışını
Seninle yaktım içimi üzüntümü
Penceremde Karadeniz vardı
Öyle baktım
Öylesine baktım ki
Seni gördüm mavisinde
Önce gözlerini
Önce güzelliğini
Sonra umutlarımı
Umutlarımı gördüm
Vallahi gördüm
Sen vardın içinde
İnan ki sen vardın.
YEŞİL MAVİ
Hey yeşil
Hey mavi
Hey doğanın olanca rengi
Sevgilimin yanında
Sizler nesiniz ki!
KIZ
Kız kız
Güzel kız
Sen var ya
Ha o bildiğin sen var ya
Senin o bakışın
Senin o gülüşün var ya
Senin o baştanbaşa güzelliğin
Senin o çok güzelliğin
O sen var ya
Ha o sen var ya
Onu çok seviyorum
Bilesin çok seviyorum.
UNUTMAK İSTİYORUM
Unutmak istiyorum bütün bilgilerimi
Gülüp oynamak istiyorum
Yaşamak istiyorum
Yaşam bir dilenci gibi yüzüme bakıyor.
ÖĞRETMENİM
Senin sesin olmalı yankılanan
Senin gülüşün olmalı bahar
Yurdum sen olmalısın
Sevgili öğretmenim
Tarihim sen.
HABERLER ARA HABERLER
Kapatıyorum radyoyu
Kötü haberler yinelenmesin
Uyumak istiyorum
Kimse gürültü etmesin.
ACIYORUM DENİZE
Bir hüzün duyarım her anışımda denizi
Üzülürüm sırılsıklam
Özgürlük pınarından içmiş bir sefer
İliklerinden titrer
Bitmez bu kösnül an
Devinir
Hu çeker
Kendinden geçer derviş gibi
Kıyıdan kıyıya vurur başını
Yorulur
Yorulur
Saçını başını yolar
Yiğidi tabutta bir ana gibi
Ağlar ağlar da
Çeker ya içini yavaştan bir çocuk
İniler iniler de
Dalar ya gecenin ucunda bir hasta
Dinginleşir öylesine
Kendine gelir
Duru dinler deniz.
ÇALMAK ÇALMAK
Ağzımda tüten tütün olur mu hiç
Bir kış günün buğusu elbette
Gözlerimde tüten nice yüz elbette
Mezarlarında karış karış ot biten
Canım çekiyor elim yetmiyorsa
Kağıtların bile bir anlamı kalmadıysa
Bakıyorsak birbirimize boynumuz bükük
En iyisi bir mızıka almak
Çalmak çalmak…
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.