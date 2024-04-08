Modern zamanda edebiyat

Son zamanların tartışmalı konularından bir tanesi de modern zamanlarda edebiyat. Sosyal medya çağında, hali hazırda kitaplarla arası iyi olmayan insanımızın kitaplardan gittikçe uzaklaştığı da bilinen gerçeklerden bir tanesi. İnsanların ilgi radarına girmeyen edebiyat gün geçtikçe daha köşelere itilen bir sanat dalı olmuş durumda.

Milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medyada bile gerçek ve kaliteli olarak nitelendirilebilen edebiyat içerikleri ilgi görmüyor. İlk kaynaktan alınan, okunan ve yorumlanan eserlerin sayısı da azalıyor.

Aslında birçok kişi paylaştığı videonun veya içeriğin altına edebiyatçıların bir sözünü veya şiirini yapıştırıyor. Fakat sorun şu ki; paylaşılan söz çoğunlukla o yazara ait bile olmuyor. Bu da bizim sosyal medya dahi olsa ilk gördüğümüz içeriği sorgulamadan aldığımızın, kendi içimizde süzmediğimizin, araştırmadığımızın en büyük göstergelerinden.

Biri bir söz buluyor, şöyle afili, arabesk bir söz. Kimin olduğu bilinmese de altına ünlü bir yazarın adını yazıyor. Birbirinden içerik kopyalayan birçok kişi bunu doğru kabul edip paylaşıyor. Ortaya yazar tarafından yazılmayan ama ona atfedilmiş sözler çıkıyor.

Sadece Türk Edebiyatına baktığımızda dahi ortaya koyulan eserlerin, hayal gücü ve kurgunun çok kaliteli düzeylere eriştiği görülebiliyor. Ama üzülerek belirtmek gerekiyor ki talep gün geçtikçe düşüyor. Aslında talebi bile artık sosyal medya ve internet belirliyor. Çok satanlar listesinde ise dizisi çekilen kitaplar, birilerinin paylaştığı ve reklamını yaptığı eserler bulunuyor.

Bir örnekle kapatacak olursak postmodern edebiyatın en güzel eserlerinden olan Oğuz Atay’ın tutunamayanlar kitabının dahi sosyal medya ortamlarında içi boşaltıldı. Sadece bir bölümünü alıp onlarca sahte diyalog oluşturan birçok kişi sayesinde artık Oğuz Atay’a ait olmayan binlerce anlamsız ve arabesk söz var. Kahve ile fotoğraf paylaşmak için alınan kitaplar bile birbirinin aynısı. Geriye kusursuz kurgu ile emek verilerek yazılan binlerce dolu dolu kitap anlaşılmayı bekliyor. İşte modern zamanlarda edebiyat…