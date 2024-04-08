Bir ilerleme var mı?

Malatya'da şu anda merkezde Yeşiltepe 1-2-3 stat var. Bunlardan Yeşiltepe 2 stadı depremden sonra futbol oynamaya elverişli olmadığından burada spor yapılmıyor. Malatya merkezde sadece Orduzu Pınarbaşı'nda bir tesis var o tesiste de Malatyaspor yararlanıyor. Merkez ilçelerimizde birçoğunda stat var. Bir de şunu eklemek lazım, Futbol Federasyonunun 2 stadı var, bu stadın da amatöre açılması gerekir diye düşünüyorum.

Eskiden il merkezine yakın semt sahaları vardı. Bunlardan Şeker Stadının yerine mevcut hastane ve Emniyet Müdürlüğü yapıldı. Sümerspor Stadının yerine belediye binası yapıldı. Yıllar sonra Osman Ayhan bir yazısında Sümer ve Şeker stadı ve semt sahalarının bina yapılmasına o dönemde kimsenin sesi çıkmadı, seçilmişlerle atanmışlar el ele verip Malatya’da amatör sporu yok etmeye, sporcuları spor yapmaktan vazgeçirmeye çalıştılar. Spor sahaları sporcuların ellerinden alındı, amatörlere üvey evlat muamelesi yapıldı.

Amatör spor takımlarına tüm bu yapılanları unutturacak 55 dönüm spor tesisi alanı olarak Fahri Kayahan bulvarında yer tahsis edildi, bu yer önceden amatör sporcuların ellerinden alınan üç stadın/sahanın yerine karşılık tahsis edilmişti. Amatör sporcuların sahalarını ellerinden almaya alışmış Belediye yine burada devreye girmiş ve bu spor tesisi alanının bir bölümüne o dönemin Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından nikah dairesi yapılmıştır. Şimdi ise bu alanın bir bölümüne de Büyükşehir Belediye eski Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Esenlik marketi yapılmıştır. Türkiye’nin hiçbir yerinde amatör sahalar/statlar sporcuların ellerinden alınmamış, amatörlere böyle zulüm yapılmamıştır.

Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanıma bunları şikayet ediyorum, çekin ellerinizi amatörlerin üstünden, yazıklar olsun! Malatya’da amatör sporu, futbolu bitirdiniz. 55 dönüm spor tesis alanına iki adet futbol sahası, diğer spor branşları içinde tesisler yapın da bu vefasızlığı amatör sporculara ve amatör takımlara unutturun... Yerleşimin yoğun olduğu yere spor tesisini yaparsanız, gençler sevinir, yaşlılar sevinir, çocuklar sevinir. Aileler için yürüyüş yapma, spor yapma imkanı doğar, onlarda hantallıktan kurtulur.

Uzak alanlara sahalar /statlar yapıldı ama onlar hiçbir zaman, Şeker ve Sümer statlarının yerini doldurmadı. Bir zamanlar 50, 60 amatör futbol takımı vardı, yakın olduğu için bu yıkılan statlara çok sayıda sporsever gelirdi, heyecanla maçları izlerdi. Uzak yerlere seyirci gitmedi, böyle olunca amatör futbol ve amatör spor bitme noktasına geldi. Sayın Bakanım, Valim, Belediye başkanlarım, 55 dönüm spor tesis alanımıza ilgi ve desteklerinizi bekliyoruz, Malatya’da amatör sporlarına katkılarınızı bekliyoruz.

Malatya'da Amatör spor da yıllar geçmesine rağmen hâlâ sıkıntılar devam ediyor.

Amatöre kıymayın efendiler!

Eskiler güzeldi, eski maçlar, eski çekişmeler, eski mücadeleler, eski sahalar, eski rekabetler evet demiştik ya eskiler güzeldi. Eskiye özlemimiz bu günlerde daha fazla. Maalesef gün geçmiyor ki amatörde futbola gölge düşmesin. Futbolu rekabeti, skoru Fair-Play’i konuşmak yerine artık her hafta neredeyse hakem hataları ve futbola hiç yakışmayan, bu aralarda da pek meşhur olan küçüğümsü oyuncuları konuşuyoruz. Hakemin sporcuya hakareti mi dersin, TFF’nin belirttiği yaş grubunda oynamaya yaşı müsait olmayan ya da farklı bir sporcunun lisansı ile oyuna dahil olan oyuncular mı dersin, maça çıkmamalar mı dersin ve daha bunun gibi neler neler… Ne oldu amatöre, ne oldu takımlara? Eskiden neyi eksik getirdik? Futbolun içinde olmaması, hatta futbolun doğasına aykırı olan bunca şey neden yapılıyor? Neden müsaade ediliyor bu duruma? Kim dur diyecek, ne zaman son bulacak? Bu soruların cevabı gerçekten de muamma. Dışarda arkadaş olan çocuklar sahanın içinde rekabetten uzaklaşıp nerede ise düşmanlığa devşiriliyor.

Bu ve bunun gibi durumların yaygınlaşmasının en temel sebebi ne yazık ki eğitimsiz eğiticiler en doğuyor. Spor camiasında bulunmaması gereken kişilerin başında lisansı olmayan antrenörler geliyor. Bu ve bu gibi kişiler kalibresinin dışın da mesai harcayarak bu işe gönül vermiş, baş koymuş kişilerinde önünü kesmektedir. Kıymetli sporcular kıymetsiz ellerde hiç olup gidiyor. Yanlış eğitim ve yanlış yönlendirmeler ile jenerasyon büyük tehlike altında. Yönetici kartı ile antrenmanda ve maçta direktif verilmesi ne kadar sağlıklı? Bu kardeşlerime şifahen tavsiyem gidip gerekli eğitimleri ve diplomaları aldıktan sonra çalışmalara başlasınlar. Samimi söylüyorum hem kendileri hem sporcular hem de amatörümüz için hayırlısı bu olacaktır. Sonuçları çocukların önüne geçiren bu negatif düşünce damıtılmadan, eskiyi özlemimiz herhalde bayağı devam edecek gibi. Bana kızmayın, kulak verin efendiler!