Malatya’da bu hafta neler oldu?

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da bu haftanın gündemini 31 Mart Yerel Seçimleri oluşturdu. Vatandaşlar 31 Mart Pazar günü vatandaşlar sandığa giderek 1393 belediye başkanını belirledi. Ayrıca belediye meclis üyeleri il genel meclis üyeleri muhtarlar ve ihtiyar heyetleri de belirlendi. Bu hafta Malatya özelindeki seçim sonuçlarına göz atacağız.

Malatya’da 542 bin 177 seçmen vardı ve 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Malatya’da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sami Er, toplam 190 bin 165 oy alırken, CHP Adayı Veli Ağbaba 144 bin 775, Yeniden Refah Partisi Adayı Bilal Yıldırım ise 36 bin 432 oy sayısını yakaladı.

Bu bağlamda Türkiye’de farklı bir seçim olurken Malatya için de çok farklı ve alışılmışın dışında bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Yıllardır AK Partinin kalesi olan Malatya’da da sandıktan farklı sonuçların çıktığı gözlemlendi. İktidar partisinin oy oranlarında düşüş gözlemlense de Malatya Türkiye’de AK Partiye oy veren 5’inci il oldu. Malatya Büyükşehir için yapılan oylamalarda AK Parti adayı Sami Er yüzde 48.99 oy oranı ile kazandı fakat AK Partinin oyu ilk kez Malatya’da yüzde 50’nin altına düştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba ise 144 bin 775 seçmenin oyunu aldı ve yüzde 37.25 oy oranıyla başkanlık koltuğuna veda etti. Ağbaba yaptığı açıklamada kaybetmediğini tam tersine Malatya’da uzun zamandır almadıkları en yüksek oyu almayı başardıklarını söyledi. Ağbaba Malatya için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Seçime katılım oranlarında da bir azalma görüldü. Malatya’da küskün olduğu düşünülen bir kitle sandığa gitmedi. 542 bin 177 seçmenin 404 bin 343’ü oy kullandı. Yani 137 bin 834 kişi oy kullanmadı. Bunun sebebi ile depremlerin ardından yıkılan ve birçok sorun yaşayan Malatya’da küskün seçmenin nasıl barıştırılacağı ise merak konusu oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya’da hiç olmadığı kadar bir oy oranına kavuştu. Malatya’da 144 bin 775 seçmenin teveccühünü kazanan CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, yüzde 37.28 oranda oy aldı. Bunun en büyük sebebinin ise Ağbaba’nın parti rozetini çıkarıp, herkesi kucaklaması ve alanlarda önemli vaatlerde bulunması olarak yorumlandı.

Gelinen noktada AK Parti, Malatya Büyükşehir Belediyesi için yüzde 19,48 oranında bir düşüş yaşasa da Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sami Er oldu. Sami Er ve Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan bazı açıklamalarda bulundu.

Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya’nın en zor zamanda AK Partiye ve Cumhurbaşkanına sahip çıktığını söyledi ve “Bunun karşılığını Ankara Malatya'ya verecek” dedi. Depremlerin ardından yerle bir olan şehir sahipsiz olduğunu düşünüyor. Bu seçimlerde de görüldüğü gibi en zor zamanlarda iktidar partisinden desteği hiç eksik etmeyen Malatya’ya pozitif bir ayrım yapılmalı. Çünkü Malatya bunu hak ediyor.

Seçimlerin ardından ilk kez konuşan Sami Er ise üstlendiği sorumluluğu, zor bir göreve talip olduğunun elbette farkında. Sami Er, “Belediye çalışanlarından da yüksek bir beklentim var. Bir emanet bize teslim edildi ve bu emanete sahip çıkacağız. Malatya halkına şu sözü veriyorum. Emanete ihanete asla müsaade etmeyeceğiz ve bunu lafta değil, -Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz- uygulamalarımızla emanete nasıl sahip çıktığımızı hepiniz göreceksiniz. Nasıl bir performans sergilediğimizi hepiniz göreceksiniz” dedi. Kucaklayıcı ve ayrıştırmayan bir dille konuşan Er’in neler yapacağı ise ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır.

İlçelerde ise Akçadağ Belediyesi bağımsız adaydan AK Partiye, Doğanşehir Belediyesi AK Partiden CHP’ye, Yazıhan Belediyesi ise AK Partiden CHP’ye geçerek parti değiştirdi. 31 Mart 2024 Yerel seçimleri sonucunda belirtilen oy oranları ile AK Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi ve 7 belediyede seçimi önde bitirdi. CHP 5 belediyede vatandaşın oylarıyla tercih edildi. Kuluncak Belediyesinde ise MHP adayı seçimi kazandı.

Bu haftanın gündemini yapılan seçimler belirledi. Türkiye’de ve Malatya’da en çok seçim ve seçim sonuçları konuşuldu. Malatya’da da bu gelişmeler yaşandı, yapılan seçimler ile belediyeleri 5 yıllık süre ile yönetecek başkanlar, mahalleleri yönetecek muhtarlar belirlendi. Yapılan seçimlerin tüm Türkiye ve Malatya için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Gelecek hafta da Malatya’da yaşanacak gelişmeleri bu köşede yorumluyor olacağız.