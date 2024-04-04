Fyodor Dostoyevski’nin dünya çapında klasikleşmiş bir romanı var. Kendisi kadar hikâyesi de ünlü bu kitabın. Çünkü aşırı derecede kumar borcu olan Dostoyevski’nin bu kitabı kısa bir sürede yazdığı ve yayıncıya teslim ettiği bilinir. Çok kısa bir sürede yazılan bu eser kalitesiyle de şaşkınlıklara neden olmuştur çünkü kurgusu ve karakter derinliği ile kısa sürede yazılabilecek bir eser gibi görünmemektedir.

Rus Edebiyatının tartışmasız en çok bilinen ve en çok okunan yazarlarından Dostoyevski kumar bağımlısıdır ve aşırı derecede borçlanır. Bir yayıncı Dostoyevski’ye tüm borçlarını kapatacağını, üzerine bir miktar para da vereceğini söyleyerek ona bir sözleşme imzalatır. Sözleşmede ise çok ağır bir madde vardır. Dostoyevski romanı 2 yıl içinde teslim etmezse yayımladığı ve yayımlayacağı bütün eserlerin hakları o yapımcıya geçecektir. Çok fazla borcu olan Dostoyevski sözleşmeyi kabul eder, tüm borçları kapanır, maddi olarak sıkıntısı giderilir.

Aradan 23 ay geçer ve teslim süresine 1 ay kadar bir zaman kalmıştır ama Fyodor Dostoyevski hiçbir şey yazmamıştır. Yazacağı roman için 1 ay yeterli bir zaman değildir. Fransız yazar Stendhal ona romanını dikte ederek yazdırmasını önerir. Dostoyevski aklından geçenleri söyleyecek hızlı yazma becerisi olan birisi bunu kaleme alacaktır.

Dostoyevski Rusya’da bir dikte okuluna gider ve okulun en yetenekli öğrencilerinden olan genç bir kız ile anlaşır. Dostoyevski ile eseri yazmaya başlarlar ve eseri son güne yetiştirebilirler. Dostoyevski eseri teslim etmeye gider ama yayıncı eserin teslim edilememesi garantilensin diye ofisini kapatmıştır.

Dostoyevski polis karakoluna giderek bugünkü noter görevi gören polislere sözleşme ile birlikte eseri onaylatır. Yayımcı bunu kabul etmez ve mahkemeye başvurur. Davayı Dostoyevski kazanır. Böylelikle tüm kitaplarının ve yazacağı kitapların hakları elinde kalır ve yıllarca insanlar tarafından okunup takdir edilecek, üzerine birçok araştırma ve karakter analizi yapılacak “Kumarbaz” romanı ortaya çıkar.

Dostoyevski bir davet verir ve arkadaşlarıyla kutlama yapar. Kutlamaya Kumarbaz kitabını dikte eden genç kızı da çağırır. Dostoyevski genç kıza bir fikir almak istediğini söyleyerek, “Ben bir roman üzerinde çalışıyorum. Romanın başkarakteri ise kumarbaz ve korkunç bir insan. Bu adam genç bir kıza aşık oluyor. Sence genç kıza evlenme teklifinde bulunsa bu uygun olur mu?” der. Kız evlenme teklifini kabul eder ve Dostoyevski'nin eşi Anna Grigoryevna Snitkin olur.