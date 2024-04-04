31 Mart yerel seçimleri tamamlandı. O heyecan, o seçim çalışması yerini sakinliğe, sükûnete bıraktı. Sandıklar açılıp, halka duyurulduktan sonra Malatya’da ve Türkiye’de büyük bir şaşkınlık yaşandı. İktidar Partisi Türkiye genelinde 2’nci parti olurken, ana muhalefet partisi de birinci parti olarak sandıklardan çıktı.

Bu seçimlerde çıkarılacak o kadar çok ders var ki, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada özellikle bunu vurguladı. Neyse siyasiler bu sonucu değerlendirip, önemli neticeler çıkaracaklarını, kendilerine ona göre çeki düzen vereceklerini düşünüyorum. Neyse gelelim asıl konumuza.

31 Mart Yerel Seçimleri artık geride kaldı. Malatya’yı 5 yıl yönetecek belediye başkanları seçildi, dün de mazbatalarını aldılar. Şimdi iş zamanı.

Özellikle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeni seçilen Sami Er’den, Yeşilyurt Belediye Başkanlığına yeni seçilen Bayram Taşkın’dan ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığına yeni seçilen İlhan Geçit’ten çok fazla beklenti söz konusu.

Başkanlar birlik ve beraberlik içerisinde, istişare yoluyla Malatya’yı ayağa kaldıracaklar. Özellikle sahalarda vat edilen söylemler bu yöndeydi. Şimdi verilen sözlerin hayata geçme zamanı. Bir an önce Malatya ayağa kaldırılıp, evlerin, iş yerlerinin yapılması ve vatandaşların güvenli olan konutlarına hızla yerleştirilmesi gerekiyor.

İnsanlar artık çadırlarda, konteynerlerde yaşamaktan, ticaretlerini buralarda yapmaktan bıktılar. Bir an önce güvenli olan iş yerleri ve konutlarına geçmek, hayatlarını ve ticaretlerini orada devam ettirmek istiyorlar. Verilen sözler mutlaka yerine getirilmeli.

Seçimlerin bir kez daha Malatya’mıza ve Türkiye’mize hayırlar getirmesini temenni ediyor, yeni seçilen belediye başkanlarımızdan ise hiç kimseyi ayırt etmeden, oy vermiş veya oyunu vermemiş olan herkese aynı hizmeti vereceklerine inanıyorum.