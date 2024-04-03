Sahurda tüketilmesi gereken: Yağlı tohumlar!

Bitkisel kaynaklı ceviz, badem, fındık, susam, fıstık, keten tohumu gibi besinlerin genel adı yağlı tohumlardır.

Bu besinler; B grubu vitaminlerinden, mineraller, yağ ve proteinden zengin olan besinlerdir. Diğer besinlere göre daha fazla yağ içerdikleri için tüketim miktarlarına dikkat edilmelidir, enerji içerikleri yüksektir.

Posa ya da lif, bitkisel besinlerin vücutta sindirilmeyen bölümleridir. Diyet posası suda çözünür ve çözünmez olmak üzere iki grup altında toplanır. Genelde diyetle alınan posanın çoğu çözünmez posadır.

Meyve, sebze, yağlı tohumlar ve yulaf kepeğinde çözünür posa miktarının, buğday kepeğinde ise çözünmeyen lif içeriğinin daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu sağlıklı posa içeriği su çekici özelliğinden dolayı mide içeriğinin viskozitesini arttırarak midenin boşalmasını geciktirir.

Günlük diyette posa miktarı 25-30 g olmalıdır. Yani günlük diyetinizde farklı türde kurubaklagil, yağlı tohumlar, saflaştırılmamış tahıllar, sebze-meyve ve kuru meyveler tüketerek posa alımınızda çeşitlilik sağlamalısınız. Sert kabuklu meyveler (ceviz, fındık, badem vb), sindirim sisteminin çalışması için gerekli olan posadan zengindirler. Su çekerek dışkıyı yumuşatır ve kabızlığı önlemede yardımcı olurlar.

Yağlı tohumlar besinlerin mideden geçiş hızını yavaşlatır ve tokluğun uzamasına neden olur.

Bu nedenle sahurda ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlardan bir avuç yemeniz yararınıza olacaktır.

Keten tohumunu da genellikle yoğurdun içerisine ekleyerek tüketebilirsiniz. Özellikle probiyotik yoğurt ile karıştırıldığında oldukça faydalı bir besindir. Diyet listelerine de uygundur. İsteğe göre yoğurdun içerisine farklı meyveler katarak tadını lezzetlendirebilirsiniz.