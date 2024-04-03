Derin bir analiz

31 Mart 2024 Yerel seçimleri kazasız belasız yapıldı. Güvenlik zafiyetleri olmadı. Oylar çalındı yaygaraları koparılmadı. Tam bir demokrasi şöleni oldu. Aslında her zaman böyleydi lakin muhalefet bir türlü kabullenemiyordu.

Cumhurbaşkanı kendine yakışır bir eda ile “Milletin kararı kıymetlidir, özeleştirimizi yapacağız” dedi bu da daha kıymetli bir söylemdir.

Bir arkadaş grubu ile yapılan analizi burada sizlerle paylaşmak isterim.

Bizler STK’yız… siyasi partilerin arka bahçesi/ bagajı olamayız. Lakin ülkenin ali menfaatleri de bizim için kıymetli.

Mansur Yavaş Ankara’da şeffaf siyaset yapıyor. Açık ihale ve sosyal politikalar uygulayarak başarılı oldu.

Bizim mahalle siyasi erkte gördüğü kötü gidişata tepki göstermiyor, müdahale etmiyor.

Babalarımız emekli, önceden bizler babamızın eline bakardık, şimdi ise onlar bizim elimize bakıyor. Emekli maaşı ile ancak temel ihtiyaçlarını karşılama durumu var. Beklenmedik giderlerini ödeme durumları yok. Tabii tapulu evleri varsa!

Kamu alımlarında liyakat - ehliyet gözetilmiyor. Defaten söz verilmesine rağmen mülakat kaldırılmadı. *Mülakat amaca hizmet etmiyor. Doğru işlese dahi toplumda torpil/adam kayırma olarak algılanıyor. Bu algıyı değiştirmek mümkün değil!

Bazı belediyeler seçim arifesinde usulsüzce işe alımlar yaptılar. Bunlar halk nezdinde yaralayıcı bir iz bıraktı.

Toplumun içinde, toplumda karşılığı olan adayları çıkarmadılar. Teşkilatı dikkate almadılar.

Bazı yerlerde ise teşkilatlar ahbap çavuş ilişkisi ile adayları belirlediler. Aday adayı olmayanlar aday edildiler. Aday adaylarını havaya sokup alanda 2 ay gezdirdiler ulaşmadıkları bir üye kalmadı, lakin aday edilenler doğru karar olsalar da kenarda durdukları için halkın gözünde inandırıcı olmadı.

Cumhurbaşkanı İstanbul'da semt mitinglerine katılıyor. Yıllardır hep aynı cümleler. Artık mitingler oy getirmiyor, seçmeni konsolide etmiyor.

Seçim iktidarla muhalefet arasında oldu. Küçük partiler belirleyici olmadı.

AK Parti geçen seçimler de kaybettiği İstanbul, Ankara gibi illerde muhalif siyaset geliştiremedi. Bu illerde belediyelerin yaptığı yanlışları topluma izah edemedi. Yavaş ve İmamoğlu’nun başkan olduklarında verdikleri vaatleri yerine getirmediklerini topluma izah etmediler/edemediler.

Elindeki medya gücünü kullanarak, CHP belediyelerindeki yolsuzluk, rüşvet, israf, balya balya para kuleleri gibi yanlışları ortaya dökemedi.

Ekonomik veriler çok önemli seçimi ekonomik veriler belirledi.

AK Parti’de Reel bir muhasebe lazım!

Büyük yatırımlar yanında sosyal politikalar geliştirmeleri gerekirdi. Yer altı, yer üstü büyük yatırımlar oy getirmedi. Sosyal politikalar toplumda kabul görüyor.

Bu süreçten sonra Kürt seçmene yönelik bir yakınlaşma ve söylem lazım!

Bakanlar siyasetten gelmiyor. Ya bürokrat, ya teknokrat ya iş adamı, meclis baypas edildi. Vekil bakan olunca sahanın nabzını tutuyordu. Vekiller bakanlara ulaşamıyoruz diyorlar.

Bakanlar halka inemiyorlar, hal böyle olunca vekiller halka cevap bulamıyorlar. Halkta haliyle haklı olarak “vekilleri sahada göremiyoruz” diyor. Vekiller de; “bakanlara ulaşamadığımızda halkın sorunlara can suyu olamıyoruz” diyorlar.

Karadenizli iş adamı ve bürokratlar oluştu. Tepki çekiyor.

Teknokrat ve bürokrat kökenli bakanların hesap verebilirlik özellikleri eksik. Siyasetçilerin en iyi özellikleri hesap vermede mahir olmalarıdır.

İnsanlar aynı sözlere doymuş, yeni şeyler söylemek lazım.

61 milyon seçmen var.

13 milyon sandığa gitmemiş boykot etmiş.

Bir tarafın heyecanı bitmiş diğer taraf aşkla işe koyulmuş…

16 milyon emekli aile ile 32 milyon emekli ailesi tepki oyu sonucu belirliyor.

Çocuklarımız AK Partili değil, kendilerine “Z Kuşağı” yakışması yapıyorlar.

Kendi seçmeni AK Parti’ye sarı kart gösterdi. 4 yıllık sürenin dolu geçmesi için bir tolerans tanıdı.

Dış güçlerin etkisi çok oldu.

Seçmende ders vereyim düşüncesi vardı.

AK Parti muhalefetin sözlerini söyledi. Sabır bir yere kadar…

% 77 demokrasi adına iyi bir katılım…

Diktatör tezi çürüdü.

Yanlış aday tercihleri ile mesela Çelikhan ilçesi % 0.33 oyu olan parti seçim kazandı. Yerel dengeler gözetilmedi fikri hakim.

Mayıs genel seçimde Reis Adıyaman'da özür diledi. Halk oy verdi.

Mansur’un % 20 ile fark attığını bildiği halde Reis, popilist politikalar uygulamadı.

Hastanede röntgen için tanıdık lazım, Yoksa 2 ay randevu süresi veriyorlar.

Adaletsizlikten bizarız.

Son düzenlemeler ile maaşta dengeleri bozdu.

İttifaklar çöktü, Yeni bir söylem oluşacak…

*Seçmen aşırı politize olmuş…

Kayyum belediyeleri daha güçlü bir sonuç ile tekrar aynı partiye oy verdiler. Sebebini sorgulamak gerekir.

Seçmen yatırımları görmüyor.

Ekonomi belirleyici oldu. AK Parti özüne dönmeli! 2002 ruhu geri gelmedi!

Milliyetçi söylem yerine ümmetçi söyleme dönmesi gerekir!

Malatya’da 105 metrekare evler yapılıyor. Hatay'da 140 metrekare evler yapılıyor.

Yerel siyaset etkin olmalı!

İttifaklar sorgulanmalı!

Batı seçime kilitlenmişti. İsrail Dışişleri Bakanı İmamoğlu’nu aradı.

Batı sokağın nabzından korkuyor.

Bu güne kadar yüzde 50 kitle devletin nimetinde faydalanmadı.

Reis bazı kesimleri hazır bulmuşluğa sevk etti.

Ülkenin istikbalinde karşılığı yok.

Şehir hastanesi sağlık turizmi oldu.

Muhalefetin gazının alınması lazım!

“Bizim Parti'nin adaylarını desteklerseniz sizi ihya ederiz.” Çok yanlış bir söylem!

Reis 20 yıldır aynı söylem ile seçim alıyor ama geldiğimiz noktada bu söylem iflas etmiş durumda…

Bizler STK’yız. Toplumun tamamı bizi bağlar. Başımız öne düşmez. 28 Şubat'ta Nur topu gibi iktidar çıkardık. 20 yıl bu ülke imar ve inşa edildi.

Bazı kitleler İktidarda palazlandılar.

Yeni söylem ve yeni iradeler lazım… “Kurucu irade” ve “Ak sakallılar” ruhu egale edilmeden, alman istihbaratı etnik ve mezhebi değerler üzerinde yönlendirme yapıyor.

İktidar siyasi kazanımlarla kendisini akredite etmesi lazım!

Seçmen bu seçimde stratejik oy kullandı verdiği oyların emanet oylar olduğu izlenimini vermektedir.

Kalın sağlıcakla…