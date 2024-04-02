Kim kazanmış ne ala?

Malatya deprem sonrası şehirleşme, Kültürel, sportif anlamda tamamen iflas etmiş durumda.

Deprem sonrası çalışmalarda diğer deprem bölgesinin çok gerisinde olmadığımızı kimse söyleyemez.

Siyaset bitti gelelim saadete. Verilen sözler ve vaatler bakalım ne derece hayata geçirilecek?

Seçim sürecinde bir spor adamı ve yazar olarak hiçbir kimse için artı veya eksi söylemlerde bulunmadım.

60 yıl üstü yaşımla yaşadığım şehrimde tüm adayları tanıyan ve zamanla istişare etmişliğim vardır.

Birileri gibi yalan yanlış ve şişirme söylemler ile umut verdiğimde olmamıştır. Temennilerde bulunmuş ve yollarının açık olması temennisinde bulunmuşumdur tüm adaylara.

Kendimce eksik gördüğüm gerek siyasal gerek sportif gerekse kültürel esikleri maddeler halinde yazıp tüm adaylara ulaştırmaya çalıştım.

Seçim bitti tabi ki bir kişi kazanacaktı ve tüm yük artık onun sırtında.

Gelinen noktada seçim öncesini bırakıp özellikle hayırlı olsun muhabbetini bırakıp depremde büyük yara almış Malatya’nın ayağa kalkması için seçilen belediye başkanlarını rahat bırakın. Kazanan kazandı kaybeden artık hakkına razı olup kazananı tebrik edip normal yaşantısına devam etmeli.

Polemiklerin Malatya’ya hiçbir zaman yararı olmadığı gibi bundan sonrasında da kimseye yararı olmayacak.

Şehrin bir an önce ayağa kalkması lazım.

Geç kalındığı gerçek ancak kazanan belediye başkanlarının işlerine odaklanması için tüm kesimlerin onları rahat bırakması lazım.

Sadece şuna hayıflanıyorum: Kazanma ihtimali olmadığı halde birilerini zoraki kazanacakmış gibi gösterenler nereye kaçacak, bunu çok ama çok merak ediyorum.

Gerçi onlara girecekleri bir kapının zeminini şimdiden hazırlamışlardır!