Seçim güzel geçti

Malatya seçimlerini yaptı.

Belediye Başkan ve Meclis Üyelerini, Muhtar ve Azalarını seçti.

Seçim sürecimiz, her şeyden önce kazasız-kavgasız, sevgi-saygı içinde geçtiği için seviniyoruz.

Yeni Büyükşehir Başkanımız Sami Er kimliğinde tüm seçilenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.

Seçilemeyen adaylarımıza, demokrasi erdemine katkıda bulundukları ve Malatya meselelerine ışık tuttukları için teşekkür ediyorum.

Sonuçlar, ilimize, ilçemize, yöremize, semtimize ve de ülkemize hayırlı, depremin açtığı yaralara derman olsun inşallah…

Demokrasi yolundaki bilinçlenme ve olgunlaşmamızla gelecekteki seçimlerimizin daha çok iletişim, daha az gösterişle geçeceğine inanıyorum.

Yine, partilerimizin, millet içinde kök salıp salmama durumuna göre var olup olmayacağını, buna göre sayısının çok azalacağını düşünüyorum.

Bu sayı azalma sonucuna, vatandaşımızın silip süpürmesine hacet kalmadan, başındakilerinin kararıyla daha kısa zamanda varılmasını umar, dilerim.

Evvel emirde belirtmeliyim ki, kalbi kırık, evi-işyeri yıkık Malatya’mız çok dürüst, çok bilgili, çok deneyimli bir Başbaşkan kazandı.

“Demir Değil Çelik Gibi Başkan” başlıklı bir yazı yazmıştım gazetemiz Busabah’ta.

“…Malatya, kurtarıcı başkanlar arıyor.

Çünkü Malatya bir Kurtuluş Savaşına girecek.

Öyleyse Malatya’nın, sıradan değil, sıradışı başkanlara ihtiyacı var.

Öyleyse Malatya Belediyelerinin, özellikle de Büyükşehir’in başına tahtadan değil, demirden değil çelikten başkan gerek.

Öyle, yorgun argın değil, küskün dargın değil çelikten yay gibi, dimdik, kimseye gebe olmayan, mazisi tertemiz, halkıyla iç içe, mütevazi, engin, bilgin, birikimli, görmüş geçirmiş, vatandaşlarıyla, yerel ve merkezle hemhal…

Kısaca aslan gibi başkanlara ihtiyacı var.

(…)

“Evet, Malatya Asrın Depreminden hezimetle çıktı.

Kalpler acıyla dolu, yerler, yurtlar yıkık.

Şehir değil viranşehir.

Kurtuluş ve Yükseliş için kurtarıcı, demirden de değil, çelikten başkanlar şart.

Allemi kallemi bilmeyen, yalanı dolanı olmayan, her sakala bir tarak vurmayan, özü, sözü bir, doğru değil dosdoğru, bir başka deyişle elif gibi dimdik, kendini vatanına milletine, iline adayan, kendini fakir halkına borçlu hisseden, bilgili değil bilgin, çalışkan değil çok çalışkan, koltuktan şeref alan değil, koltuğa şeref katan başkan ve başkanlara ihtiyacı var.” demiştim 28 Kasım 2023’te.

Bu yazıyı okuyan bazı çevreler, bazı aday adayları bunu Sami Er için yazdığımı sandı.

Kulağıma gelen laflar, yüzüme yansıyan ifadeler, tavırlar bu yöndeydi.

Yirmi yaşımda köşe yazısı yazmaya başladım.

Bunlardan kitaplara alınanlar oldu.

1999’da da Diyarbakır Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin, bölgede yayınlanan yerel gazeteler ve ulusal gazetelerin bölge eklerinde çıkan köşe yazıları arasında yaptığı ve ulusal basında da yer bulan geleneksel yarışmada makale dalında birincilik ödüllünü aldım.

Ama yüzde yüz toplumsal amaçlı olmayan bir tek yazı yazmadım.

“Demir Değil Çelikten Başkan” yazısını yazarken de Sayın Sami Er aklımdan bile geçmedi.

Ama 17 Ocak’ta adaylığı açıklanınca da Sami Er adının yazdığım ölçütlere yüzde yüz uyduğunu gördüm ve ilk yazımda belirttim.

Kendisiyle de çok başarılı Malatya Özel İdare Genel Sekreterliğinden beri tanışıyorum.

Her şeyden önce güzel insan.

Bilgisi, görgüsü, yaptığı işlerle, yani tecrübesiyle depremzede Malatya Başbaşkanlığı için sanki tornadan çıkmış, sanki Allah bu iş için yaratmış.

Allah yardımcısı olsun inşallah.

Battalgazi Başkanımız meslektaşımdır. Yüce gönüllüdür. Altın gibidir.

Yeşilyurt Başkanımız profesör. Bilim adamı dürüstlüğü, bilim adamı aklı ve yöntemi var.

Yazıhan önceki Başkanımız kirvemizdi, yeni başkanımız meslektaşım ve halı saha arkadaşım.

Malatya Baromuzdan çok sevdiğim bir meslektaşım da Divriği Belediye Başkanı seçilmiştir. Adı Özcan Çetin’dir. Allah hayırlı etsin.

Pütürge, Doğanyol başkanlarımızın da başarılı hizmetlerini devam ettireceklerine inanıyorum.

Arguvan Başkanı arkadaşımdır, sanatçı duyarlığındadır, deneyimlidir, tam da Arguvan içindir.

Hekimhan da ha keza öyle. Hasançelebi’den tecrübelidir.

Darende Başkanımızın çok başarılı olacağına inanıyorum.

Arapgir başkanımız zaten bu görevde pişmiştir.

Doğanşehir, Kuluncak, Kale, Akçadağ başkanlarımızı tanımıyorum.

İnşallah onlar da başarılı olurlar.