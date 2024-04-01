Seçim kutlamaları

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Malatya’da da dün oylar kullanıldı ve iller yerel yöneticilerini seçti. Sandıklar açılıp oylar sayıldıkça sokaklar yerini eğlenmek isteyen insanlara bıraktı. Eğlence iyi bir şey kimseye eğlendi diye bir şey diyecek halimiz yok fakat son ses müzik açıp saatlerce kornaya basarak sokaklarda gezmek çok da mantıklı adam işi değil.

Malatya’da havai fişek gösterileri, araç konvoyları, sesler gürültüler çok uzun sürmediği sürece bir nebze de olsa anlaşılabilir ama havaya silah sıkmanın hiçbir açıklaması olamaz. Tamamen kendini bilmezlerin seçim sevincini bahane ederek yaptıkları, insanların hayatlarını hiçe saydıkları bir durumdur.

Hangi parti olursa olsun, zaferin kutlanacak bir yanı vardır ama bunun yöntemi kesinlikle bu değil. Bu ülke yıllarca futbol takımı destekler gibi siyasi partileri destekledi. Doğrusuna yanlışına bakılmadan desteklenen bu partiler yüzünden bugün bu ülke bu halde ve hala da devam ediyor.

Bazı şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi kazanıyor, bazı şehirlerde AK Parti kazanıyor, diğer bir yerde başka parti kazanıyor fakat kutlayan kitlenin yapısı hiçbir zaman değişmiyor.

Haberlere baktığınızda bunu daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir yerde balkon çöküyor diğer taraftan kaza haberleri, havaya ateş açanlar… Birilerinin artık sevinçleri de üzüntüleri de makul bir şekilde yaşamaları gerekiyor.