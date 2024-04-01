Hayat bağları...

Eğitim kavramının öneminin kaybolduğu şu günlerde belki de tutunacağımız son dal eğitimken her şeye zaman bulup eğitim konuşmaya zaman bulamayan toplum olmaya yüz tutmuş durumdayız.

Toplumsal yozlaşmayı hat safhada yaşıyorken bu yozlaşma süreci okulla temizlenmesi gerekiyordu ancak günümüzde eğitimden fazla siyasetin konuşulduğu bir ortam oldu eğitim alanlarımız. Öğretmenler odasında geçim derdi, yeni alınan araba veya yapılacak ek işler konuşulurken asıl olay olan öğrenci kendi haline bırakıldı ve sonuç ortada...

Bu ülkede öğretmenin, öğrencinin derdi bir fenomenin lüks hayatı kadar konuşulmadı, bir evlendirme programındaki absürd hayatlar kadar gündem olmadı. Belki de eğitim konuşacağımız yerde öğrenciye örnek olunacağı yerde maddi unsurlar ön plana alınıp günü birlik planlar yapıldı. Öyle ya ülkemizde eğitime sıra gelene dek daha önemli olaylar vardı bir bakanın makam aracı, muhalefetin yaptıkları, belediye başkanının diğer adayları kötülemesi ama kimse okulunda huzursuz olan yeni eğitim sistemini benimsemekten uzak kalan öğrencilerimizi konuşmadı. Kütüphaneler açtık, kültürel alanlar oluşturduk ama buraya gelecek öğrencilere benimsetemedik neden mi?

Çünkü bunları yatırım olarak yaptık bu yatırım öğrenciye değil seçmeneydi. Gençler oy çağına gelince değer gördü ve konserler, kütüphaneler, kitaplar daha neler neler...

Öğretmenlere gelelim hayatları garip adı öğretmen asıl meslek ama yan gelir için ticaretle uğraşıp başka işler yapayım derken öğrencinin önemi olmadan hayat yarışında koşmaya başlamış ve yapmaya çalıştığı meslek adıyla sınırlı kalmıştır.

Bir an evvel bu sistemin paydaşları toplanıp sağlam temele dayanan bir ortam oluşturmada korlarım sadece diploma için okula gelen öğrenciler, nasılsa bu öğrenciler isteksiz ben mi kurtaracağım diyen öğretmenler ve bu ortamın en kârlı olanları özel öğretim kurumları ve özel ders öğretmenleri bir çark dişlisi gibi birbirine geçmeye devam edecektir

Yarının bugünden daha ümitli olması dileğiyle...