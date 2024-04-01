Malatya’da seçim!

Sonunda beklenen günü iyisiyle, kötüsüyle atlattık. 31 Marta yerel seçimleri sonunda yapıldı. Sabah 07.00’de başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 16.00’ya kadar devam etti. Malatya’da depremlerin etkisiyle çok sönük geçen seçim çalışmaları, ne yazık ki artık Ramazanlığın etkisi midir bilinmez ama çok da şaşalı geçmedi. Sadece muhtar adayları okul girişlerinde seçmenleri karşılayarak seçmen kâğıtlarını vermek için yarıştılar.

Ayrıca seçimler esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması çok sevindiriciydi. Ne kavağa, ne dövüş ne bağırıp çağırma benim bildiğim kadarıyla yaşanmadı. Bütün adaylar üzerlerine düşen vazifeyi yaparak insanlara sağduyu mesajı verdiler. Kazansalar da kaybetseler de Malatyalılara kırılmayacaklarını ifade ettiler.

Özellikle CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba’nın Malatyalılara verdiği mesaj ise kayda değer bir mesajdı. Ağbaba, çok haklı bir açıklama yaparak Malatyalılara birtakım çağrıda bulundu.

Ağbaba’nın “Burada da çağrı yapıyorum, sonuç ne olursa olsun, kazanırız kaybederiz, ama Malatyalı bir deprem yaşadığını unutmasın, ona göre hareket etsin. 14 Mayıs seçimlerini hatırlarsanız maalesef sanki bir deprem yaşanmamış gibi, daha cenazelerimizin acısı dinmeden davullar zurnalar çalındı. Ben böyle bir şey istemiyorum. Bunun Malatyalılara yakıştıramam, yakıştıramadım da. Bir kutlamaydı, Allah korusun bir silah sıkma, konvoy yapma gibi bir şey istemiyorum. Eğer kutlama yapılacaksa planlarız birkaç gün sonra bunun belediyenin önünde yaparız. Bütün Malatyalılara çağrı yapıyorum, lütfen sakin olun, bir deprem yaşadığınızı unutmayın. Seçimin sonucu ne olursa olsun bu sonuca hep beraber saygı göstereceğiz ve olgun davranacağız, acı yaşadığımızı, annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi kaybettiğimizi unutmayacağız. Belki 100 bine yakın cenazemiz olduğunu, evlerimizi, iş yerlerimizin yıkıldığını unutmayacağız, buna göre davranacağız. Malatya buna göre davranmalı. Bazı arkadaşların yönlendirmesiyle 14 Mayıs’ta maalesef kötü bir sınav verdi. Tabi ki coşku, heyecan duyacaklar ama lütfen sakin olsunlar” sözlerine katılmamak mümkün değil.

Seçim araçlarının parti müzikleriyle akşama kadar dinelmemize ek olarak bir de halaylı, eğlenceli kutlamalar bu memlekete yakışmaz. Sonuçta herkesin depremlerden dolayı acısı hala taptaze.