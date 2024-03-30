Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bu hafta Malatya’da yine birbirinden farklı olaylar yaşandı. Gelin hep beraber Malatya’nın son bir haftasını değerlendirelim.

Bu yıl erken çiçek açan ve zirai don tehlikesiyle karşı karşıya kalan kayısı çiçekleri üreticilerini endişelendiriyor. Kara kara düşünen ve elleri kolları bağlı olan çiftçiler bu durum karşında bir şey yapamasalar da, çiftçi ve üreticilerin temsilcileri her platformda yetkililere destek çağrısında bulunuyorlar. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, kayısıya ve kayısı üreticilerine destek istedi.

Bu hafta AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için Malatya’ya geldi. 6 Şubat depremlerinin ardından bir yılda Kahramanmaraş’ta 10 bin, Malatya’da da 8 bin konutun teslim edildiğini kaydeden AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal, bu sayıların yeterli olmadığını ancak çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Malatya’daki en önemli sorunlardan biri de yerinde dönüşüm. Mart ayında başlanması gereken inşaat sezonunun ay sonuna gelinmesine rağmen başlanamaması, “Yerinde dönüşüm başlanmayacak mı?” sorusunun sorulmasına neden oluyor. Yerinde dönüşüm için verilecek destek miktarının en az 2,5 milyon olması gerektiğini ifade eden MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Malatya’nın 2-3 yılda ayağa kalkmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Depremden sonra yaşanan internet sorunu bir yıl geçmesine rağmen devam ediyor. Yeşiltepe Bölgesinde yaşanan internet sorunu bir bir isyan ettiriyor. Önce Seyran Mahallesi Muhtarı Zihni Dönmez, sonra Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz tepkilerini dile getirirken, son olarak da Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkan Yardımcısı ve Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük internetle ilgili sorun ve sıkıntıların bir an önce çözülmesini talep ediyorlar.

Malatya’da bu hafta en çok dikkat çeken haber ise Bostanbaşı bölgesi ile ilgili ortaya atılan iddia oldu. Bostanbaşı’nın birinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunduğu için 2 kat imar planı verildiği ortaya çıktı. Tam bundan 28 yıl önce Bostanbaşı’nda deprem yönetmeliğine kesinliklikle uyulması gerektiği belirtilirken, bu uyarılara rağmen Bostanbaşı’nda çoklu katlara izin verilmesi, 6 Şubat depremlerinde yüzlerce kişinin mağdur olması neden oldu. Malatya’da 1996 yılında hazırlanan imar planında tespit edilen bu tehlikenin günümüzde niçin görülmediği şimdilerde merak konusu oldu.

2024 Afet Tatbikat yılı kapsamında İnönü Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Yeni Fikirler Topluluğu tarafından düzenlenen Hayat Kurtaran Gençlik projesinin lansman programı gerçekleştirildi. Türkiye’de meydana gelen afet sonrası 2 milyon civarında arama kurtarmacıya ihtiyaç olduğuna dikkat çeken AFAD İl Eğitim Şube Müdürü Emrullah Altuntaş, dünyadaki arama kurtarma ekibi sayısının 450 bin olduğunu kaydetti.

Malatya’da rezerv alanlarında yer alan sağlam binaların ne olacağı sorusu hak sahipleri tarafından tartışma konusu olurken, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, bu konuya açıklık getirdi. Er, bu binaların deprem görüp, hasar aldığını belirterek, “Rezerv alan içindeki binalardan karot örneği alınacak. Bu binaların röntgeni çekilecek. Laboratuvarlarda analizleri yapılacak. Bu analizler sonucu performans analizinde herhangi bir problem yoksa ve iyi çıkarsa elbette ki yıkılmayacak. Performans analizi kötü çıkarsa elbette yıkılır. İnsanlarımızı enkazla baş başa bırakacak değiliz” dedi.

Uzun zamandır Türkiye gibi Malatya’nın da gündeminde seçim var. Seçim sonuçları açıklandığında kim kazanırsa kazansın şaşırmayacağını ifade eden MGTC Başkanı Mehmet Aydın, seçimin kaderinin sessiz çoğunluğun belirleyeceğini kaydetti.

Her kesim gibi emekli kesimi de ekonomik krizin pençesinde. Emekliler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın verdiği müjdeyi değerlendirerek, verilen müjdenin önemli olduğunu ancak, bunun tüm tabana yayılması gerektiğini dile getirdiler.

Bahar ayının gelmesi ve inşaat sezonunun başlamasıyla emlakçıların işinin artıracağı düşünülürken, emlak piyasasının durgunluğu kafalarda soru işareti bıraktı. Malatya Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ali Özgül, ileriki dönemler için piyasanın canlanması yönünde ümit var olduklarını ifade etti.

Gelecek hafta da Malatya’da yaşanan gelişmeleri ve yaşananları konuşmak dileği ile…