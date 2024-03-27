Meyveye yer açın!

Ramazan ayında da diğer aylarda olduğu gibi meyve tüketimi vücudumuz için çok önemli. Sağlıklı bireyler için günlük 3-4 porsiyon meyve diyoruz peki Ramazan’da bu değişir mi?

Sahur ve iftar olacak şekilde beslendiğimiz bu dönemde iftarla sahur arasında en az iki ara öğün yapmak zorundayız. Bu, kan şekerimizin dengelenmesi ve açlık hissimizin yatışması için çok önemlidir. Bu ara öğünde de seçimimizi ağır ve şerbetli tatlılardan değil, meyvelerden yana kullanmalıyız.

Ancak tüketim miktarına mutlaka dikkat edilmelidir.

Ramazan besinleri gündüz yerine gece tükettiğimiz bir dönem olması ile bütün beslenme alışkanlıklarımızı bildiğinin aksine çevirdiğini düşünebiliriz ama bu çok da doğru değildir. Evet, saatler değişmekte ama temel bilinen doğrular değişmemektedir. Yine Ramazanda da sağlıklı bireylerin en az 3-4 porsiyon meyve tüketmeleri gerekmektedir. Peki, bunu nasıl sağlayabiliriz?

İftarda meyve tüketiyoruz!

İftarda tüketeceğimiz 2 adet hurma bizim bir porsiyon meyve değişimimizdir, dolayısı ile daha sofradan kalkmadan 1 porsiyon meyvemizi tüketmiş bulunuyoruz. Daha sonra iftardan 2-3 saat sonra tüketeceğimiz 1 veya 2 porsiyon meyve bizim günlük ihtiyacımız olan vitamin, mineral ve posa ihtiyacımızı karşılamış olur.

Sahurda meyve

Ramazan’ın bizim üzerimizde en büyük etkilerinden biri beslenme düzeninin değişmesi ile beraber gelen kabızlık sorunudur. Bunu da önlemek için sahurda tüketilecek 3 adet gün kurusu kayısı yeterli olacaktır ve böylece bir porsiyon daha meyve alarak vücudumuzun ihtiyacı olan 3-4 porsiyon meyveyi tamamlamış oluruz.

Görüldüğü gibi Ramazanda da 3-4 porsiyon meyve tüketmek mümkün. Burada önemli olan bu miktarın çok üstüne çıkmamak veya altına inmemektir. Diğer önemli bir nokta da bu meyvelerin bir anda değil yukarıda da anlatıldığı gibi olabildiğince değişik zaman dilimlerine yayılarak tüketilmesi gerektiğidir.

Meyveleri çeşitlendirin!

Renkli beslenme bizim önerdiğimiz bir beslenme türüdür bunun içinde tüketeceğiniz 3-4 porsiyon meyvenin farklı renklerde olmasına özen gösterin bu vücudunuza daha çeşitli vitamin ve mineral almanızı sağlayacaktır.