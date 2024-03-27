Şimdi adına siyaset diyecekler!

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine çok az bir süre kala siyasi partiler büyük bir yarış halindeler. Bu yarışlarını kıyasıya sürdürüyorlar. Sandıktan çıkabilmek adına…

Broşürlere basılan projeler,

Söylem üstünlüğü polemikleri,

Müzikli sokak gürültüleri,

Tam donanımlı iftar masaları programları,

Havada uçuşan sözler,

Deprem ile adeta hayalet şehir hüviyetine bürünen kentlerin; “imar ve ihyası” gibi kulağa hoş gelen cümlelerin dillerden düşmemesi,

Bu şehre hiç kimse sahip çıkmamış edaları,

Sayın Emine Erdoğan Hanım Efendinin “Sıfır Atık” projesini adeta yerle yeksan edecek afişli çevre kirliliği,

Siyaseten olması gerekenler azınlıkta, olmaması gereken şeylerde bolluk, bereket,

Siyasi parti adaylarının projeleri ile bir birlerini nakavt etme çabası güzel; lakin bugüne kadar proje sözü verip seçimlerden sonra adları dahi söylenmeyen projeler,

Projem şuraya buraya takıldı bahaneleri,

“Unuttum hatırlamıyorum” pişkinlikleri,

Bir önceki başkanın başlatıp kendisinin tamamladığı hizmetleri sahiplenme pervasızlığı,

Ne diyelim siyasi parti adayları sandıktan çıkma adına her konuda mangalda kül bırakmama adına ne gerekiyorsa yapıyorlar.

Sokaklarda ve caddelerde gürültü kirliliği çekilir gibi değil.

Her adım başı yerde bir broşür belki içinde ayakaltı edilmeyecek maneviyatı yüksek sözler ve Türk bayrağı dahi vardır.

Çöpler desen parti bayrakları ve broşürlerle dolu.

Bir diğer fazlalık aday sayılarında, kazanamayacağını bile bile seçime girmek demokrasi ve çoğulculuk adına sevindirici lakin zaman ve maddiyat açısında israf…

Her ne kadar “çok partili hayat ve demokrasi” desek te bazen o söylemler havada kalıyor. Sadece güçler çarpışıyor. Diğerleri ara da eziliyor.

Yeni seçim sistemimiz yüzde 50+1 den dolayı çok partililik yerine çok sesliliği aynı çatı altında birleştirmeye zorluyor. Bu da bazen benzemezleri bir araya getirip, benzerleri ayrıştırabiliyor.

Sandık adına birlerine tahammül etmedikleri halde; “mış gibi” yapıyorlar. Bu durumlar ise ülkeyi iyi noktalara getirmez.

Seçim dönemlerinin çoğu argümanlarının bu dönemde tedavülden kalkması gerekir.

Uzay ve dijital çağdayız, sosyal medya diye bir nimet var (doğru ve yerinde kullanıldığı zaman).

Bütün dertlerinizi, projelerinizi, söylemlerinizi, yapacaklarınızı, yapamayacaklarınızı ve yapamayacaklarınızın sebeplerini pek ala doğru ve yerinde kullanılan bir sosyal medya platformu ile bildirebilirsiniz. Bu size hem zaman kazandırır, hem maddi külfetten kurtularak meranızı daha iyi anlatabilirsiniz. Hiç kimseye rahatsızlık vermeden.

Bazen hücre çalışması diye birleri kendilerini öne atmaya çalışabilir. Elbette ki ev ziyaretleri de olacak ve bu kıymetli lakin her zaman ve şartlarda doğru yol olmayabilir.

Zamandan tasarruf, mekandan tasarruf, mahremden tasarruf…

Siyasi partiler seçim dönemlerinde hazinden aldıkları paralar ile bütün bu şatafatları yaparlar. Bu yolla hiç bir netice alamayacaklarını bile bile…

Milli ekonomiye zarar vereceksiniz,

Çevreyi kirleteceksiniz,

Sokak ve caddelerde gürültü ve ses kirliliği yapacaksınız,

İnsanların umut ve hayallerine oynayacaksınız,

Siyaset dışı milletin gönlüne girmeye çalışacaksınız,

Çıkıp bunun adına siyaset diyeceksiniz!

En faydalı birey, kişi ve başkan; çevresine, vatanına, milletine ve ailesine en az zarar verendir.

“Ayinesi iştir kişini lafa bakılmaz”

“Duruşu olmayanın gülüşü sahte olur”

Kalın sağlıcakla…