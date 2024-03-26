Spor bakanı neye geldi?

Eskiden bir bakanın Malatya'ya gelmesi olay olurdu. Devlet gelmiş sorunları yerinde tespit edecek ve eksikleri ve yapılması gerekenleri kendi gözüyle veya o memleketin sorunlarını en iyi bilen ve anlatan kişileri Bakan Bey’in olduğu ortamda olması sağlanacak. Sorunlar işi bilenler tarafından Bakan Bey’e aktarılacak.

Şimdi ne oldu? Sanki birilerini gizler ve saklar gibi “bakan gelir aman kimse sorunları ve eksikleri söylemesin, benim yapmadığım işler ortaya çıkmasın” diye başta spor taban birlikleri olmak üzere üniversite spor bölümü dekanı ve sporun önemli katmanları davet edilir Sayın Bakandan eksiklikler talep edilirdi.

Ne oldu, Bakan Bey geldi Stadyum ve Orduzuspor Kompleksi Sayın Bakan'a gösterildi, Malatya için hangi katkısı oldu, birileri çıksın anlatsın bakayım.

Deprem sonrası yerle bir olmuş Malatya'nın eksikleri ve sorunları stadyum ve Orduzuspor Kompleksi mi?

Allah aşkına Büyükşehir'e yakışan bir spor tesisi var mı?

Malatya'da gençler ve çocuklar uyuşturucu kıskanca girmiş, bunu yıllardır yazıyorum, yorumluyorum “Gençliği sadece spor sayesinde kurtarabiliriz” diye. Maalesef bu memleketin ne vekilleri, ne valisi ne de belediye başkanlarından ses seda yok.

Malatya'nın hangi semtinde Yeşiltepe hariç futbol sahası, basketbol sahası ve kültür merkezleri var, biri çıksın anlatsın.

Malatya Amatör Sporları sporcu sayısı anlamında en düşük dönemini yaşıyor. Sporu bir nebze ayakta tutmaya çalışan Amatör Spor Kulüpleri için yıllardır uğraştığımız ve mücadele verdiğimiz bir amatör evimiz dahi yok.

Projesi eski müdürlerden Mustafa Sadi Fındıklı tarafından hazırlanan Amatör Spor Kulüpleri tesisleri maalesef büyük uğraş verdiğimiz halde yapılmadı.

İşte size fırsat! Sayın Spor Bakanı ayağınıza gelmiş, sorunları ve eksikleri söylemekten korkmadan anlatın ve söyleyin ki tarih bir gün sizden de bahsetsin.

Böyle bir fırsatı kaçırmamıza sebep olanları tarih hiçbir zaman unutmayacak.

Dostluklarına ve samimiyetlerine hiçbir zaman söz etmediğimiz yetkililer lütfen oturduğunuz makamların hakkını verin! Bu memleketin gençleri ve çocukları heba olmasın.