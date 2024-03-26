Malatya basını zor durumda!

Yerel basının sahipsizliği bir kez daha anlaşıldı.

Malatya'daki depremden dolayı gazeteciler çok mağdur durumda.

Malatya'da 2 ulusal yayın yapan TV şu anda konteynerlerde yayın hayatını sürdürürken, 5 günlük gazete de zor şartlarda günlük gazete çıkarmaya çalışıyor.

Ayrıca 2 aktif olan dergi, radyo, internet TV, 2 gazeteciler cemiyeti, 10 gazeteciler derneği, Ulusal TV ve gazete temsilciler vs.

Sanırım, bu saatten sonra Malatya'da yerel gazetecilik yapmak çok zor olacak.

Bu zor dönemde bazen gerçekleri görmüyoruz, duygusal hareket ediyoruz.

Bir birimizi kırıyoruz, Malatya’da böyle mi bir birinize sahip çıkacağız?

Ölüm her birimizin başında şu ya da bir nedenle her hangi bir zamanda gelecek!

Yaşarken göstermelik birbirine vefa örneği gösterenler, öldükten sonra ölene ve yakınlarına sizler gibi mi vefasızlık örneği gösterecekler!

Dayanışma konusunda bir birimize ne zaman ahde vefa örneği göstereceğiz?

Zaten Malatya'mızda gazetecilerin bir bölümünün büroları yıkıldı.

Devletimiz bir bölüm konteyner tahsisi etmiş durumda.

Oysa hepimiz bir birimizin yakın tanıdığı bir ilde, tek yumruk olarak, bir çatı altında toplanma becerisini göstermeliyiz.

Bu nedenle de birbirinize bu zor dönemde sahip çıkmada yeterli dayanışmayı sağlayamıyoruz.

Kısaca yazılacak çok konu var ama…

Şu zor dönemde Lütfen birbirinize sahip çıkalım

Şahsen ben bu duruma çok üzülüyorum.