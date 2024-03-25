Kredi ve hibe miktarı yeterli değil

6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde büyük oranda zararlar meydana geldi. Malatya da en çok hasar alan illerden ikincisiydi. 35 binden fazla binası ağır hasar alan Malatya’da orta hasarlı binaların ne olacağı bilinmezken evlerini yerinde dönüşüm ile yeniden inşa edecek vatandaşlara 750 bin TL kredi ve 750 bin TL hibe olmak üzere 1 buçuk milyon TL gibi bir miktar verileceği açıklandı. Peki bu hibe ve kredi miktarları ile herhangi bir ev yapmak mümkün mü?

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu’nun ocak ayında yaptığı açıklamalar bu miktarlar ile ev yapılamayacağını söylüyor ve zaten günümüz piyasasına baktığımızda bu anlaşılabiliyor.

Malatya İnşaat Mühendisleri Derneğinin yapmış olduğu bir maliyet analizi var. Yapılan hesaplamalarda zemin artı 6 kat yapılacak bir binanın metrekare fiyatının 23 bin TL ile 24 bin TL arasında değişeceği belirtiliyor. Her ay inşaat malzemelerinin arttığını da düşünecek olursak bu fiyat bir hayli yukarılara çıkmış durumda.

Metrekaresi 25 bin TL olarak hesap edilen ortalama 150 metrekare bir daire 3 milyon 750 bin TL tutuyor. 750 bin kredi çekip borçlanan depremzede 750 bin destekle 1 buçuk milyon TL verebiliyor. Geri kalan 2 milyon 250 bin TL’yi nereden getirecek bu insanlar?

Evini arabasını kaybetmiş birçok insan var. 2 milyon 250 bin TL nakit parayı nasıl verecekler? İnsanlar arsalarını bırakıp başka yerlere de gitmek istemiyor çünkü birkaç yıl sonra TOKİ Konutlarına gittiklerinde kendi arsalarına ne olacağını düşünüyorlar.

Birçok insan yavaşlıktan ve büyük bir ilerlemenin kaydedilmediğinden şikayetçi. Bu soru işaretleri giderilmedikçe, bu belirsizlikler zinciri ortadan kalkmadıkça süreç de hızlanmayacaktır.