Eğitim sistemin en önemli rolü kuşkusuz öğretmen tarafından üstlenilir. Öğretmenlik meslek bilgisi temelinde öğrenci yaşına uygun, gelişim psikolojisi bilgisiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütme işlemleridir.

Peki bu rol için eğitim alan ve bu eğitimi uygulamak için görev bekleyen binlerce nefer ne durumda ve ne psikolojide...

Sınav adı altında müfredatta değinilmeyen, anlatılmayan her konudan soru soran ve geçerlik düzeyi düşük sınav

Uygulamaları ile zora koşulan bir meslek gurubu haline gelen bir kavram öğretmenlik. Evet aday sayısı fazla sınav zor olmalı ama bu kadar zor sınavda verilen kontenjanlar komik durumda hâl böyle olunca da öğretmenler üniversite sonrası meslek yapamaz duruma geliyor Tabi günümüzde en az tercih edilen üniversite bölümleri arasında .

Dönemin birinde ortaya atılan olgunluk sınavı baska bir dönemde yerini mülakata bırakmış ve ortaya ilk dönemlerde 90 puan alan adayın 40 puan mülakat puanı almasıyla hayaller suya düşmüştü. Sözde güncellenen değerlendirme sistemi hakkı yenen binlerce adaya ızdırap olmuştur.

Maliye bakanlığından onay gelmeden konuşmayan bir MEB veya eğitimle ilgisi olmayan bir gurubun atama kararı vermesi ,kanatlı hayvan üreticisi arkadaşın sınıf öğretmeni olarak görev yapması , öğrencilerin elinde oyuncak olan bir öğretmen bu sistemi anlatmaya yeterli örneklerdir.

Bu durumları toparlayacak olursak eğitim sistemimiz bir nakış gibi yavaş yavaş işlenmiş ama bir farkla nakış güzel bir eser oluştururken gelinen tablo eğitimin içler acısı tablosu olarak ortaya çıkmıştır.

Gelelim ana sorumuza :”Nerede bu öğretmen ?”

Coğrafya öğretmeni inşaatta, matematik öğretmeni markette kasiyer, Türkçe öğretmeni fabrika işçisi....

Geri kalanlar mı onlarda ya özel sektörde yok parasına çalışıyor ya da kpss çukurunda savaştıkça batıyor.

Dilerim bir gün öğretmenin en üst statüye sahip olması gerektiği anlaşılır.

Sevgi ve saygıyla...