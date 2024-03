Bir duyarsızlık silsilesi

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya’nın adeta genetiğiyle oynadı. Bu depremlerle birlikte Malatya yerle yeksan olurken, insanlarda ve yetkililerde duyarsızlık gibi büyük bir çöküntü de ortaya çıktı.

Özellikle yıkılmayı bekleyen birçok bina var. Bu binaları yetkililer de yıktırmıyor insanlar da. Mesela Turgut Temelli Caddesi’nin en işlek yerinden birisi olan eski Cumhuriyet Halk Partisi İl Binasının bitişiğinde bulunan Açıl İş Merkezi’nin depremlerle birlikte ortaya çıkan tehlikeli görüntüsü hala insanları korkutuyor. Bina ne yıkılıyor ne de binaya herhangi bir tadilat çalışması yapılıyor. Balkonu harabeye dönmüş, moloz parçaları her an düşecekmiş gibi duran binaya ne zaman bir önlem alınır bilemiyorum ama bildiğim tek şey altında günlük binlerce vatandaşın geçtiği bina her an birilerini öldürebilir. Moloz parçaları her an birilerinin başına düşebilir. Bir yıldır bu bina böyle. Ne bir yetkili gelip bakıyor ne de bir vatandaş şikâyet ediyor. Herkes halinden memnun. Bu binadan bir vatandaşın üzerine düşecek bir molozun sorumlusunun kimin olacağı hala belirsiz. Bunun sorumlusu hallerinden memnun olan ve günlük yaşantılarına devam eden esnaf ve vatandaşlar mı, yoksa yazılıp, çizildiği, defalarca haber yapıldığı halde bu bina için önlem almayan yetkililer mi olacak? Umarız hiç kimsenin burnu kanamadan bu bina için bir önlem alınır.

Sadece yetkililer değil aynı zamanda vatandaşlar da büyük bir umursamazlık ve genişlik söz konusu. Bakırcılar Çarşısı’nın şantiye alanında çalışmalar devam ediyor. Devam etse de ne ye yarar, işler çok yavaş ilerliyor. Yüzde 100 kapasiteyle çalışılması gereken bu alanda, maalesef yüzde 25 kapasiteyle çalışılıyor, bunu oranın sorumlularından birisi söyledi. Sebebi de şantiye alanında bulunan ve sahibi tarafından bir türlü yıkılmayan binalar ve esnafların kaldırmaya yanaşmadığı konteynerler. Binalar mahkemelik. Binaların yıkımına karar verildi mi, hala mahkeme süreci devam ediyor mu veya binaların yıkılmamasına mı karar verildi bilemiyorum. Ama bildiğim tek şey çalışmaların bu binalar ve konteynerler sebebiyle yavaş ilerlemesinin söylenmesi. Ben herkese sesleniyorum lütfen vicdanlarımızı ayaklar altına atmayalım. Binlerce insan bu çarşının yağa kalkmasını bekliyor. Ellerimizi vicdanımıza koyup öyle hareket edelim.