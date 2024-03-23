Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bu hafta deprem bölgesi Malatya’da yine birbirinden farklı olaylar yaşandı. Gelin hep beraber Malatya’nın son bir haftasını değerlendirelim.

Bu hafta Ramazan ayının ikinci haftasını geride bırakmak üzereyiz. Vatandaşlarımız da Ramazan ayına biraz daha uyum sağlamış oldu. Malatya’da depremden sonra akşamları sokakta insan görmek biraz da olsa insana mutluluk veriyor. Akşam olunca iftarını açanlar teravih için ya da bir yerlerde oturup çayını kahvesini yudumlamak için sokağa çıkıyor. Sokak lambalarının yeni yeni yanmaya başladığı memlekette Ramazan ayındaki hareketlilik insana eski günleri hatırlatıyor.

Ramazan ayı gelmişken fiyatlardan da söz etmemek olmaz çünkü küçük bir iftar alışverişi bile büyük fiyatlar çıkarıyor. Esnaflar da vatandaşlar da sürekli yükselen fiyatlardan şikâyetçi. Fırınlarda yapılan yemekler bile pahalıya patlıyor.

Diğer bir hadise ise bazı incelemelerde bulunmak için Malatya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın Malatya Stadyumu’ndaki incelemeleri oldu. Tabi ki Malatyaspor gibi bir takımın stadyumunu o halde görmek de bizleri üzüyor. Bakan Bak, yaptığı incelemelerde harap olmuş stadyumun zemininin onarılacağını ve yeni sezona yetiştirilmeye çalışılacağını söyledi.

Malatyaspor için iyi bir gelişme. Depremden sonra birçok insan bu stadyumda konaklamıştı ve bu açıdan çok fayda sağlamıştı. Depremin üzerinden 13 aydan fazla bir süre geçti. Normalleşme adına artık stadyumun da hizmet vermesi, Malatyaspor’un sahalara dönmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Malatya’daydı ve önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerine konutlarının teslim etme amacında olduklarını bir kez daha belirtti. Yılmaz, 2024 yılında deprem bölgesine 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayrıldığını da söyleyerek Malatya Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu projelerin açılışını gerçekleştirdi.

Malatya’da hak sahiplerine TOKİ konutlarının teslimi için 2’nci kura çekimi gerçekleştirildi. Yeşilyurt ilçesinde bin 700 konut daha hak sahiplerine teslim edildi. Ama Malatya yine arka planda kaldı çünkü diğer şehirlerde bu sayı Malatya’dan kat ve kat fazlaydı.

Diğer şehirlerin konut teslimi sayılarına bakıldığında daha kolay anlaşılabilecek bu söylediklerim. İkinci kura çekiminde Kahramanmaraş’ta toplam 8 bin 303 konut, Hatay’da toplam 3 bin 614 konut, Gaziantep’te toplam 4 bin 12 konut, Adıyaman’da toplam 5 bin 418 konut ve Diyarbakır’da bile 2 bin 992 konut teslim edilirken bu sayı Malatya’da bin 700 ile sınırlı kaldı.

Bir şeyler Malatya’da yavaş mı ilerliyor? Bu rakamlar bariz bir şekilde ortada iken kimse Malatya’da bir yavaşlığın olmadığını söyleyemez. Depremlerde iki ilçesi hasar alan Gaziantep’te bile 4 bin 12 konut teslim edilirken Malatya’da bu sayı neden bu kadar düşük bir oranda kaldı? Bir şeyler ters gidiyor. Malatya’da bir yavaşlık var. Acaba seçimlere gösterilen azim ve kararlılık konutlar ve depremin yaralarını sarmak için gösterilmiyor mu? Rakamlar bunu gösterirken vatandaşın tahammül sınırları da bir o kadar azalıyor. Konteyner psikolojisi zor. Vatandaş için gün geçtikçe de bu şartlar zorlaşacak, ağır gelmeye başlayacak.

Son bir madde vardı ki bu hafta en çok canımızı acıtan bu olay oldu. Her şeyden ziyade Malatya’da bir konteyner kentte 7 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar edildiği konuşuldu. En ağır ve dayanılması güç olan olay ise buydu. İddialar ve söylenenler gerçekten çok ciddiydi. Şüpheli tutuklandı ve Malatya Valiliği bir açıklama gerçekleştirdi. Olayı gerçekleştiren şüphelinin 4 ayrı suçtan kaydının olduğu bilgisi verildi. Bu herkes için çok can sıkıcı bir durum. Bu olaydan sonra konteyner kentlerdeki güvenlik problemi de bir kez daha akla gelir oldu. Vatandaşların söylediklerine göre güvenlik olarak hiçbir tedbir alınmıyormuş. İnsanlar dışarı çıkmaya bile korktuklarını söylüyorlar. Bu konuya da kesinlikle öncelik tanınmalı. Konutlar yapılana kadar konteyner kentlerde yaşayanların güvenliği ve refahı sağlanmalı.

Gelecek hafta da Malatya’da yaşanan gelişmeleri ve yaşananları konuşmak dileği ile…