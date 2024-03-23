Mitinglerin bizdeki izdüşümleri

Mitingler seçim dönemlerinin vazgeçilmez aracıdırlar. Mitingler ekseriyetle siyasi partilerin seçim çalışmalarında kullanılan bir argüman olsa da STK’lar da zaman zaman bu yola başvururlar. Mitingler seçimlerde sandıktan çıkmanın en güçlü yolu olarak siyasi partilerce tercih edilir.

Peki, mitingin sözcük anlamı nedir? Miting İngilizce bir sözcüktür. “Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkat çekmek için, genellikle açık alanlarda yapılan toplantılara denir!”

Mitinglerin amacı ve hedefi nedir?

Miting yapılan kentte seçmen fikrini değiştirebiliyor mu?

Mitinglere kimler iştirak ediyorlar?

Mitingi yapan kişinin vasfı nedir?

Mitingler mitingi yapanı nasıl memnun eder?

Mitingler seçim dönemlerinin vazgeçilmezleri midir?

Mitinglere gelenlerin geliş şekli, amacı nedir?

Mitinglerin sloganik söylemleri sonuca etki eder mi?

Miting alanına gelenler ideolojik mi, yoksa fanatiklik mi?

Mitingler seçmenin tercihini değiştirebilir mi?

Gibi sorular çoğaltılabilir.

Seçim dönemlerinde siyasi parti ideleri öncelikle kendi seçmen kitlelerini konsolide etmek için bu yolu seçerler. Yaptıklarını ve yapacaklarını anlatarak kitleleri etkilemek isterler. Ama asıl hedeflerinde sandıkta çıkmak vardır.

Miting alanlarının hınca hınç dolması hitap edecek liderin motivasyonuna etki eder. Kuracağı cümleleri hitap kitlesinin özelliklerine göre seçer.

Mitingler alanlarına gelenlerin hemen hemen hepsi dinlemesine geldiği konuşmacıyı destekleyenlerdir. Konuşmacıyı desteklemeyenlerin hiç biri o alana gelmez. Gelenlerin bir kısmı fanatiktir, bir kısmı ideolojiktir, bir kısmı desteklediği liderin muhalif kesimlerinin ağzına sakız olmasını istemeyendir!

Miting alanına gelenlerin çoğu istekli ve gönüllü olsa da taşıma ile getirilenlerde yok değil.

Mitinglerin en etkili söylemleri atılan “sloganlar” ve verilmesi arzu edilen müjdelerdir. Gerisini asla dinlemez.

Alana gelenlerin çoğu ideolojik ve fanatik olsa çok az da bir kısmı; “el beni pazarda görsün” diye gelir.

Mitingi yapan kişinin vasfı da alanın sayısını etkiler bir siyasi parti lideri hele bu lider iktidar partisi lideri ise sayı ona göre değişir.

Mitinglerin amacı daha fazla taraftar elde etmek olsa da bu öyle kolay olmuyor. Çünkü kazanmak istediği kitle alana gelmiyor. O sebeplerden mitingler bir siyasi partinin oylarında veya seçmen tercihlerine pek etki etmez. Sadece miting alanına gelen ve konuşmacı olanın heyecanını etkiler.

Dijital ve uzay çağlarına doğru yol alırken alan ve saha mitinglerinin giderek önemini kaybettiğine şahitlik ediyoruz. Sosyal medya bugün tam olmasa da gelecek yıllarda mitingleri tamamen pasifize edebilir.

Mitinglerdeki sloganik söylemler sandığın sonucunu pek etkilemez lakin bazılarının heyecanının artırır. Kararsızlıktan karara sevk eder.

Günümüzde kitlelerin fikirlerine tesir edecek olan; ekonomi, kentsel dönüşüm, şehrin yaşanabilirliliği, kent güvenliği, eğitim, sağlık, terör ile mücadele ki bunun çok etkili olmadığını görebilmekteyiz. Öyle olsaydı terörü bitirme noktasına getiren AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir ve özellikle tüm büyükşehirlerde rakipsiz olurdu. Terör ile yan yana anılan parti baraj altı kalırdı. Onlara destek olmaya çalışan siyasi partiler ise var olamazlardı. Ama öyle olmadı.

31 Mart yerel seçimlerine doğru giderken siyasi parti liderlerinin miting yerine salon toplantılarını tercih etmeleri bunun açık ispatıdır.

Saadete gelecek olursak. Mitingler seçmenin kararını değiştirmezler. Kararını vermeyen seçmen mitinge gelmez. Mitinge gelenlerde bir müjde beklerler veya gelmek zorunda kalanlar gelirler.

Yerel seçimlerin bir diğer özelliği hangi siyasi parti olursa olsun aday profilleri, hizmetleri yapabilirliliğin, güvenilirliliğin, vizyonun etkili olacağı kanaatindeyim.

Kent için hangi sonuç hayırlı ise o sonucu yaşamamız temennisiyle…