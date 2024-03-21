Malatya yine geri planda

Malatya’da hak sahiplerinin merakla beklediği 2’nci kura çekimleri 19 Mart’ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirildi. Depremde en büyük yıkımı alan ikinci il Malatya’nın konut teslimlerinde bir kez daha diğer illerden geride kaldığı göze çarptı.

Kahramanmaraş’ta 8 bin 303 konut ve köy evi, Adıyaman’da 5 bin 418 konut ve köy evi, Hatay’da 3 bin 614 konut ve köy evi teslim edilirken bu sayı Malatya’da sadece bin 700 ile sınırlı kaldı.

“Malatya sahipsiz” diyerek kendileriyle ilgilenilmediğini her fırsatta dile getiren vatandaşların dediklerini neden kimse dikkate almıyor. İki ilçesi ağır hasar alan ve depremden sonra normal hayatına devam eden Gaziantep’te bile 4 bin 12 konut teslim edilmiş durumda.

Kahramanmaraş’ta 8 bin 303 konut yapılıp teslim edilebiliyorsa Malatya’da bir sorun var demektir. Bir an önce bu yavaşlığın nedeni araştırılıp düzeltilmeli çünkü insanlar artık konteynerlerde yaşamaktan sıkılmış halde yapılacak konutları bekliyor.

Herkesin ilgisi ve gözü konut teslimlerinde olmasına rağmen seçim hazırlıklarından başka azimli bir çalışma göremiyoruz. Tüm siyasilerin tek derdi “Malatya’yı ayağa kaldırmak.” Ama bunu söylemekten fazlasını hiç kimsede göremiyoruz.

Malatya yine geride, Malatya’da yine bir yavaşlık, umursamazlık ve belirsizlik söz konusu ama seçim çalışmaları azimle, kararlılıkla devam ediyor. Kimse seçim çalışmalarına gösterdiği azmi vatandaşın sorunları için göstermiyor. Sadece slogan ve sadece gerçek olduğu şüpheli vaatler…