Kura çekimleri

Malatya’da geçtiğimiz gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile bin 700 konutun kurası çekilerek hak sahiplerine teslim edildi.

Kura çekim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise canlı bağlantı ile bağlandı. Kurada ismi çıkan ve anahtarları teslim edilecek hak sahiplerine evi gördünüz mü sorusunu yöneltti. Ancak birçok hak sahibinin cevabı hayır görmedik oldu.

Daha önce başta Malatya Valisi olmak üzere birçok siyasetçi vatandaşların kura çekimlerine ilgi göstermediğini kaydetmişti. Nitekim bu törende siyasi protokollerin dışında törene hak sahibi vatandaşlar tarafından çok da bir rağbet yoktu.

Nedendir bilinmez ama kurada ismi çıkan çoğu kişi evini görmediğini ifade etti ve yine anahtarlarını teslim alan hak sahibi vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görmediği evi için teşekkür etti.

Kura çekim ve anahtar teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kahramanmaraş'ta 7 bin 858'i konu 445'i köy evi olmak üzere 8 bin 303, Hatay'da 3 bin 614, Adıyaman'da 5 bin 418, Gaziantep'te 4 bin 12, Diyarbakır'da 2 bin 992 konut, Malatya'da bin 700 konut, Osmaniye'de bin 596 konut, Şanlıurfa'da bin 132 konut, Elazığ'da 838 konut, Adana'da 727 konut, Kilis'te 391 konut, toplamda 30 bin 723 ailemize yeni yuvalarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

6 Şubat tarihli depremlerde Hatay’dan sonra en büyük yıkımın yaşandığı il olan Malatya’da diğer illere kıyasla daha az konut teslim edilmesi birçok kişi tarafından tepki ile karşılanırken bazı Malatyalılar ise yine sahipsiz kaldıklarını ifade ettiler.

Diğer deprem bölgeleri hızla ayağa kalkarken Malatya’da hala çarşı merkezinde elle tutulur bir çalışmanın olmaması da tepkilere neden oluyor.