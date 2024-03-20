Malatya 1’inci Amatör Küme Büyükler futbol ligi Haftanın panoraması

Malatya 1’inci Amatör Küme Büyükler Ligi 14’üncü Hafta karşılaşmaları oynandı. A Grubunun lideri Battalgazi Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde grubun iddialı takımlarından Orduzuspor ile karşı karşıya geldi. Battalgazi Belediyespor rakibini 6-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Grubun güçlü takımlarından Hekimhan Girmanaspor, grubun iddialı takımlarından, Ataköy spor ile kendi sahasında karşı karşıya geldi. Baştan sona zevkli geçen karşılaşmayı Hekimhan Girmanaspor 3-0 kazanarak liderlik iddiasını sürdürdü.

B GRUBU

B grubunun lideri Yazıhan Belediyespor bu hafta, liderlik mücadelesi veren Akçadağspor ile karşı karşıya geldi. Seyircilerin zevkle izlediği karşılaşmayı Yazıhan Belediyespor 3-2 kazanarak 31 puanla grup liderliğini sürdürdü. Grup ikincisi olan Akçadağspor Lider Yazıhan Belediyespor’a yenilmesine rağmen grupta 28 puanla 2’nci sırada yer aldı.

Amatör liglerin bitimine 3 hafta kala küme düşme mücadelesi veren takımlardan Beydağıspor, Erkenekspor, Karakavakspor, Doğanşehir Belediyespor bu haftayı mağlubiyetle tamamladı.

Her zaman olduğu gibi bu hafta oynanan Amatör karşılaşmalarda görev alan saha görevlilerine, sağlıkçılara, saha komiseri ve emniyet mensuplarına sahada görev yapan, hakemlerimize üstün çabalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Bu haftanın değerlendirmesini yapacak olursak, bizler de her hafta sizlerle birlikte haftanın karmasını seçiyoruz. Bu konuda bana yardımcı olan ASKF, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, TÜFAD ve kulüplere teşekkür ediyorum. Bu haftanın karmasını da onların öngörüsü ile seçmiş bulunmaktayız.

Haftanın Hakemi;

İlker Ayten (Yazıhan Belediyespor- Akçadağspor)

Haftanın Futbolcusu;

Burak Şişman, Salih Ekinci (Yazıhan Belediyespor)

Haftanın Antrenörü;

Ali Kayaduman (Kale Gençlerbirliği)

Haftanın Olayı;

Bir sonraki maça çıkacak olan takımların ısınma yerlerinin olmayışı ve maç oynanırken hakemlerin sık sık uyarması.

Haftanın Fotoğrafı;

Türbinlere asılan pankart

Haftanın Takımı

Yazıhan Belediyespor

TOPLU SONUÇLAR

Orduzuspor 0 - Battalgazi Belediyespor 6,

Konak Spor 3 - 1966 Malatya 3,

Hekimhan Girmana 3 - Ataköy Spor 0,

Doğanşehir Belediyespor 0 - Darende Spor 4,

Yeşilsürgü Spor 2 - Karakavak Spor 0,

Erkenek Spor 0 - Kale Gençlerbirliği 7,

Yazıhan Belediyespor 3 - Akçadağ SPOR 2,

Arapgir Gücü 6 - M.Beydağı Spor 5.