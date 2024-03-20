En önemlisi süt grubu!

Sağlığımız açısından önemli olan kalsiyumu ramazanda da yeterince almalıyız.

Ramazan ayında ögün sayısının ikiye düşmesi, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi daha da önemli hale getiriyor. Bununla birlikte süt ürünleri sindirimi de kolaylaştırırken, sahurda içilecek bir bardak süt veya ayran da gün içinde daha uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.

Ramazan ayında öğün zamanlarında, yemek miktarlarında ve tercih edilen besinlerin çeşitlerinde önemli değişiklikler oluyor. Normal zamanda kişi 4-5 öğünde beslenirken, Ramazan ayında öğün sayısı ikiye düşüyor. Oysa bedenin ihtiyacı olan enerji, protein, vitamin, mineraller ve en önemlisi kalsiyum ihtiyacı azalmıyor, Ramazan ayı boyunca da yeterli beslenme ile karşılanması gerekiyor.

Süt içeriğinde karbonhidrat, protein, yağ, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, B vitaminleri ve daha birçok aktif ögeyi içinde dengeli olarak barındıran yegâne besindir. Sahurda ve iftardan sonra tüketilen süt, yoğurt, ayran kişinin daha uzun süre tok kalmasını sağlıyor, daha sakin ve zinde bir gün geçirilmesini sağlıyor, sindirim sistemini düzenliyor, kronik hastalıklardan koruyor, kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı oluyor ve kan şekerini dengeliyor. Bu nedenle Ramazan ayında süt ürünlerini ihmal etmemek gerekiyor.

Ramazan döneminde de; süt, yoğurt, ayran, cacık, peynir, gibi süt ve süt ürünlerini ya da süt içeren, sütle yapılan yemek ve tatlıları sofralarımızdan eksik etmemeye özen gösterilmeli.