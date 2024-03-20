Herkes başkan olabilir mi?

31 Mart 2024 Yerel seçimlerine az bir süre kala seçime hazırlanan siyasi partiler gün geçmiyor ki, vaatlerine yeni vaatler eklemesinler.

Bu vaatler o kadar çoğalmışlar ki, para dağıtmaya kadar gitmiş…

Bu söylenenlere bakılırsa kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yardım konusunda sınıfta kalacak.

Belediyeler asli görevleri dışında her alana koşacağız diyorlar. Eğitim, sağlık, Fak-fon ne ararsan var.

Öyle belediyeler var ki, aldığı araçları üreten firmanın bakım onarım ihalesinden yetersizsiniz diye çıkarabiliyor.

Seçmen bu vaatlere bakacak mı onu sonuçlar açıklanınca ancak bilebiliriz. Belediyelerin asli görevleri arasında altyapı, üstyapı, yol, kanalizasyon, master imar planı, şehir ve kent mozaiği, kentsel dönüşüm, depreme dayanıklı yapılar, kent trafiği, huzurlu ve güvenli şehirler…

Bu asli görevlerden sonra sosyal belediyecilik adı altında israfa kaçmadan elbette ki. Vatandaşın yararına olan her hizmeti yapabilirler.

Siyasi parti adayları projeleri ile konuşmalılar. Projelerin yapılabilirliği ve inandırıcılığı gözden kaçmamalı… Kazanmak için yapılamayacak olanları söylemek sonraki 5 yıl boyunca ayak bağı olurlar.

Adaylar polemik ve kısır döngü çekişmelerden uzak durmalılar. İnandırıcı olmayan ve yapılması imkânsız olan iş ve işlemlerden uzak durmalılar.

Bir belediye başkan adayı ilk etapta kendi konumunu muhafaza derdine düşmemelidir. Yerel seçimler ideolojik ve beka söylemi içinde boğulmamalılar. Belediye Başkanları o şehrin “Şehri Emini” dirler. Asla fevri davranamazlar. Belediye imkânlarını kendi şahsi işleri için kullanmamalıdır. Ama kullanmayan yok gibi…

Bütün siyasi partiler aday belirleme çalışmalarında kim daha fazla oy alabilir veya kimin ikili hukuku daha fazla ona bakıyorlar. Nitelik, donanım, vizyon gibi konuları dikkate almazlar.

İyi bir belediye başkan adayı öncelikle duruşlu olmalı, donanımlı ve sosyal belediyecilik konusunda bilgi sahibi olmalı, hak, hukuk, adalet konularında tavizsiz olmalı, eğitim durumu belediyeciliğe paralel olmalı…

Hepiniz şahit olmuşsunuzdur iki aday adaylarından eğitim seviyesi düşük olan yüksek lisans mezununa tercih edilebiliyor. İnsan yönetme ve hizmet noktasında herkes belli bir potansiyele sahip olabilir lakin bu donanımı sentezleyip sunabilmek eğitim gerektirir.

Seçim kazanmak için her yol mubah olmamalı…

Seçim kazanmak için herkes aday edilmemelidir. Ehliyet ve liyakat yabana atılmamalıdır.

İyi bir belediye başkanı elde ettiği makamı bir başka makamlar için aracı olarak kullanmamalı…

Herkes başkan olabilir ama herkes başkanlık yapamaz, yapılmamalıdır!