Sayın Gevrek bir doğru yap!

Malatya futboluna bomba gibi düştüğün günden beri bir kez olsun kamuoyunun yüreğine su serpecek doğru bir hamle yap.

Seni yaptığın tüm hatalara rağmen destekleyenlerin dahi senin karşına çıkacak kadar sabırlarını zorladığın taraftarlarına bir kez, lütfen bir kez bizleri yanılt ve doğru bir hamle yap.

“Transfer tahtasını açtım mı?” diyeceksin, “borçları bitirdim artık önümüz açık mı?” diyeceksin, siz merak etmeyin her ne kara kafama yumurta attınız ben bunlara rağmen takımı bırakmaya cam ve Yeni Malatyaspor’u istenilen seviyeye getire cem de ki insanlar biraz olsun sana inansın. Hatırlıyor musun başkan sahamızda farklı yenildiğimiz müsabakada dahi seni protesto eden insanlar bugün sana sırtlarını dönmüşler ise bir kez olsun onları ve tüm kamuoyunu yanılt ve doğru bir şey yap.

Şahsen ben şu atmosferde senden başka kimsenin takıma sahip çıkacakları kanaatinde değilim.

Sen bir umut ver ki umutlarımızı başka alanlarda aramayalım.

Geçen genel yazım da seni affeden ve ibra edenlere eleştiri yaptığımda bayağı üzmüşüm eski dostlarını bari onlar için onların sana destek oldukları yıllar için bir kez doğru bir şey yap ve şeffaf bir şekilde saklanmadan ve gizlenmeden çık insanların karşısına olumlu veya olumsuz nasıl bir hedefin var ise açıkla ki artık insanların senin hakkında ki düşünceleri birazcık olsun değişsin.

Şahsım olarak yine seni umut görüyorum bunu böyle bil Adil Başkan…