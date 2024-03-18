Çanakkale geçilmedi

Tarihte en büyük zaferlerimizden olan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu. Türk tarihi ile beraber dünya tarihini de etkileyen bu zafer, Anadolu halkına umut ve kararlılık vererek Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadele azmini yeniden canlandırdı ve Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına büyük etki sağladı.

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, 1915-1916 yılları arasında Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda İtilaf Devletlerine karşı yapıldı. Deniz savaşı olarak başlayan muharebe kara harekâtı olarak devam etti. Çanakkale'nin geçilemeyeceği tüm dünyaya ispat edildi.

Gazi Mustafa Kemal’in savaş stratejisi ve Mehmetçiğin kararlılığı düşmanı geri püskürttü. Akıl ve azmin bir kez daha gücün karşısında galip geldiğini görmüş olduk.

Çanakkale Zaferi için Osmanlı ordusu boğazda bulunan donanmasını güçlendirdi. Kıyı kesimlere toplar yerleştirilirken Nusret Mayın Gemisi tarafından boğaza mayınlar döşendi. Toplardan kaçan düşman gemileri Nusret’in döşediği mayın engeline takıldı. Nusret Mayın Gemisi’nin son darbesi savaşın gidişatını büyük ölçüde değiştirirken kendisi de boğazın suları arasında kahramanca kayboldu.

Kaynaklara göre 56 bin Türk askeri hayatını kaybetti. Savaş sırasında yaralanan 21 bin kişi hastanede şehit düştü, 11 bin kişi kayboldu. Yaralılar ve kayıplar ile birlikte savaş tüm ülkeyi ve 250 bin kişiyi etkiledi. Genç yaşlı, fakir zengin bir daha dönmemek üzere gitti Çanakkale’ye. Düşman cephesine uzaklığı 8 metre olan cephelerde devleşen genç yiğitler okula gidemedi. Bayraklar okullarda yüzyıllarca dalgalansın diye, o yıl okul sıraları boş kaldı. Şimdi yıllar sonra “Çanakkale Geçilmez” diyoruz ve geçilmedi de. Ne emperyalist devletler ne de onların fikirleri Çanakkale’den geçemedi.