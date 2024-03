Eğitimde belirsizlik...

Milli Eğitim bakanımız Sayın Yusuf Tekin beyin daha önce de belirtmiş olduğu öncelikli sorunlardan müfredat değişimi öğretmen kadrosunun belirlenmesi eğitime alanında disiplin sağlanması gibi başlıca sorunları dile getirmişti. Geldiğimiz noktada bu sorunlardan herhangi birinin çözülmüş olduğunu görmekteyiz.

Yaşanılan bunca sorun varken eğitim alanında da başlı başına sorunlar yaşanması açıkçası toplumun geleceği hakkında pek de güzel hayaller kurdurmuyor. Sayın bakanın geldiği o ilk dönemdeki heyecanla başlayışı yerini belirsizlik ve sessizliğe bırakmış durumda.

Atama bekleyen öğretmenlerin hala bir kadro sayısına ulaşamaması, yaklaşan yeni dönem KPSS tarihi öğretmenlere ve öğretmen adaylarına huzursuz günler yaşatıyor. Öncelikle yapılması gereken eğitim alanını düzenlemek iken aralık ayında açıklanması beklenen yeni müfredat ve çocukların devamsızlık ve cep telefonu durumları daha ön plana almış durumda.

Hayaller kurarak sınava giren binlerce öğretmen sınav puanının açıklanmasından sonra umutla bekleyişe girmiş açıklanmayan atama kontenjanları ve atama kılavuzu umutların tükenmesine sebep olmuştur.

Öğrenciler tarafından baktığımızda hala belirsizliğini koruyan bir müfredat devamsızlık durumları ve disiplin anlayışının değişmesi eğitim alanını sekteye uğratmıştır. Yeni nesil eğitim sistemi merakla beklenirken bunca olumsuzluk içerisinde beklentinin büyütülmesi ve bu beklentinin hala karşılanmamış olması güven sarsıcı bir durumdur.

Bakan beyin öncelikle bu belirsizliği ortadan kaldırmak adına somut adımlar atması gerektiği ve eğitim paydaşlarının kendine güven duyması gerekmektedir. Şu zamana kadar geldiğimiz ortam tamamıyla belirsiz her an her şey değişebilir mantığıyla olduğu için öğretmen, öğrenci bu belirsizlik içerisinde elinden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışmaktadır.

Umarım en kısa zamanda bu belirsizliklerin tamamı ortadan kalkar bizler de yalnızca eğitimle uğraşmış oluruz.

Sevgi ve saygıyla...