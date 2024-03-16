Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bu hafta deprem bölgesi Malatya’da yine birbirinden farklı olaylar yaşandı. Gelin hep beraber Malatya’nın son bir haftasını değerlendirelim.

Kayısının başkenti Malatya’da, mevsim normallerinin üzerinde bulunan sıcaklıktan dolayı çiftçi ve üreticilerin zirai don endişesi giderek artıyor. Özellikle nisan ayının sonuna kadar zirai don beklentisi olduğunu düşünüldüğünde kayısı üreticisi çiftçilerin ne yapacağı, nasıl önlem alacağı merak edilirken, her yıl sorulan ‘Kayısı dışında Malatya’da ne yetiştirilebilir, kayısının alternatifi olur mu? soruları tekrar gündeme geldi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

Bu haftanın bir diğer gündem maddesi Beylerderesi Viyadüğü oldu. Yapıldığı günden bu yana önemli problemleri olduğu söylenen Beylerderesi Vüyadüğü’ne sonunda alternatif geliyor. Köprünün yapılacağını ilk olarak açıklayan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, ikinci viyadüğün eski yola yakın bir yerde yapılacağını ifade etti.

Tam da bu gelişmeyle ilgili olarak İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu’nun sarf ettiği sözler bu hafta içerisinde göze çarpan başlıklardan biriydi. Malatya’da bir şeyler yapıldığını ancak teknik insanların görüşlerinin alınmadığını ileri süren Aluçlu, seçimden önce ‘ortak akıl’ deyip seçimden sonra ‘benim aklım bana yeter’ mantığıyla hareket edildiğini söyledi.

Kuşkusuz bu haftanın en çok konuşulan olayı ise Söğütlü Cami oldu. Malatya’nın en önemli sembolik ve dini değerlerinden biri olan Söğütlü Cami’nin eski belediye binasının olduğu alana inşa edilecek olması başta Malatyalılar olmak üzere birçok kişinin tepkine neden oldu.

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin gerek sanayi gerekse yer altı kaynakları bakımından önemli bir kenti. Şehir sahip olduğu jeolojik yapı gereği çeşitli maden yatakları oluşumu için uygun bir ortam sunuyor. Bu bağlamda MTA araştırmalarına göre, ülkemizin tek, dünyanın da sayılı yataklarından biri olan profillit yatağı Pütürge'de bulunuyor.

Bu hafta Türkiye gündemin olduğu gibi Malatya’da da emeklilerin beklediği bayram ikramiyesi açıklandı. Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıklamıştı. Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarılmış oldu.

Biliyorsunuz Malatya’mızda hemen hemen herkesin bireysel sorun ve sıkıntıları olsa da ortak gündem maddesi çarşı merkezinin bir an önce ayağa kalkması. Malatya’nın kalbi olarak nitelendirilen Bakırcılar Çarşısı şantiye alanında çalışmalar devam ederken, bu çalışmaların kaplumbağa hızında ilerlemesi tepkilere neden oluyor. Şantiye alanı İş Güvenliği Sağlığı Sorumlusu Önder Çekmegeli, binalar yıkılmadığı ve konteynerler kaldırılmadığı için yüzde 100 kapasiteye geçemediklerini kaydetti.

Bu haftanın önemli gündem maddelerinden biri de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye meclisinde sarf ettiği sözler oldu. Gürkan, “Ben ailemi, çocuklarımı da seviyorum, devletimi ve milletimi de seviyorum. Millete çalış derlerse millete çalışırım, ‘biraz da git ailene çalış’ dediler onun mutluluğunu yaşıyorum. İdealist adamların kaybetmesi gibi bir durumu olmaz. Bize bunu reva görenler kötülük maksatlı yapmışlardır. Fakat bize iyilik, memlekete kötülük yaptılar” dedi.

Hiç kuşkusuz bu haftanın en önemli gündemi İletişim Fakültesinde ortaya çıkan skandal oldu. Puanı düşük olmasına rağmen fakülteden mezun olan eski bir öğrencinin araştırma görevlisi olarak alındığı iddiası objektiflerin fakülteye çevrilmesine neden oldu. Sırf ikili ilişkiler nedeniyle haber yazmasını bile bilmeyen bu öğrencinin araştırma görevlisi olarak alındığı ileri sürülürken, bu durum “Dayın varsa gerisi yalan!” sözünü akıllara getirdi.

Yıllarca Malatya’da çözülemeyen bir sorun olarak karşımıza çıkan hurdacılar problemi giderek derinleşiyor. Yeşiltepe Bölgesi’nde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ile Seyran Mahallesi arasındaki alanda bulunan hurdacılar, her kesimden tepki almaya devam ediyor. Bir türlü çözüm bulunmayan bu sorununa hala duyarsız kalınıp kalınmayacağı vatandaşlar tarafından merakla beklenirken Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır ve vatandaşlar hurdacıların kaldırılması için özellikle siyasilere çağrıda bulundular.

Son yıllarda Malatya kayısısındaki fiyat artışı Malatyalı çiftçilerin yüzünü güldürse de bu durum Orta Asya kayısısı ihracatçıları ile çiftçilerinin ise iştahını kabartıyor. Orta Asya ülkelerinde veya Fergana Vadisi’nde yapılan kayısı üreticiliği ileriki dönemlerde Malatya kayısısına önemli bir rakip olacağı yönünde tahminler yapılırken, bu duruma bir önlem alınmazsa Türkiye’nin Avrupa’da önemli ölçüde kayısı pazarının kaybetmesine neden olacağını düşünülüyor.

Malatya’da yine oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. Gelecek haftanın önemli gündem maddelerini de beraber değerlendirmek dileğiyle.