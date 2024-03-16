Siz kimsiniz?

10 Aralık 2021’de Hasan Öztürk köşesinde bir yazı kaleme almıştı. Söyleyecek sözü olmayıp, kapacağı makam, mevki ve serveti için her kılıftan kılıfa girenlere bir güzel iç dökmüştü.

“ Lüks arabalara bindiniz!

Her köşeye bir gökdelen diktiniz!

Zenginleşip palazlandınız…

Banka hesaplarına dolarları, euroları, doldurdunuz!

Dünyalıkta sınır tanımadınız!

Emniyet şeritlerini kendinize tahsis edilmiş sandınız!

Süfli duygulara kapıldınız!

Bütün bunları bir adamın arkasına sığınıp yaptınız!

Onun uzun yürüyüşünü durdurmak isteyenlere bir çift söz söyleyemediniz!

Söyleyemezsiniz!

Çünkü siz “Peygamberinizi bile dinlemediniz, beni hiç dinler misiniz!”

İsmet Özçelik ise bunları köşesinde Ak Partili birine sorarak:

“Peki ‘Reis’ bunları görmüyor mu?” diye sordum.

“Pandemi nedeniyle sıkıntı yaşanıyor.

Çok azımız doğrudan ulaşabiliyoruz.

Geçmişte başka partilerde de hep oldu.

Böyle günlerde liderler iyi şeyler duymak ister.

Ona gerçek değil, görmek istediği gösteriliyor.

Bu da sorunları büyütüyor” yanıtını verdi.

Peki Reis şimdi olanları görmüyor mu? Diye bende sorayım.

Yıl 2024 Yerel seçimler;

Bütün yaşanan bu sorunların hepsi adeta bugün harfiyen yaşanıyor. Bu yaşanan sorunların kaynağı aday belirleme süreçlerinde şekilleniyor. Adaylar belirlenirken kulaktan dolma bilgiler ve kısa vadeli hesaplar ile kararlar veriliyor.

Kim neyi hedefliyor?

Kim kimin için hesap yapıyor?

Kimin hedefinde kim var?

Kim hangi süre için neyi hedefliyor?

Kim hangi hedefi için kime arka çıkıyor?

Bilinmese de vakti geldiğinde her şey gün yüzüne çıkıyor.

Zaman içinde vatandaş olarak bizler çok şeylere şahitlik ediyoruz. Bizleri yönetmeye talip olanlar kendileri için 10 adım ötesini hesap ettiler. Memleket için zerre kadar hesapları olmadı. Hele ülke eğitimi, güvenliği, ekonomisi ve geleceği için hiçbir vizyonları ve hesapları olmadı. Kimle ne şartlarda olursa olsun, ama hep ben olayım taktiklerine girdiler. Ülke ve çocukların gelecekleri hiç gündemlerinde olmadı. Makam mevki altın tepsi ile kendilerine sunuldu. Lakin halktan aldıkları gücün arkasına sığınarak birilerine hep yalan yanlış bilgi verdiler konumlarını muhafaza etmek adına! Elde edemedikleri konum kalmadığı zaman vefasızlığı seçtiler, seçmeye devam edecekler.

Bir araya gelemeyecek olanlarla dans etmeye yeltenip, enerjilerini sarf ediyorlar, sarf etmeye devam edecekler kapalı kapılar ardında...

Bir kesim de var ki, asla kıblesi neresidir bilinmez. Kıbleleri esen rüzgâra göre şekil alır. Bu kesim çok tehlikeli ve bir o kadar da kamuflajlıdırlar. Çözmek öyle zor ki hep başköşe de olurlar. Çünkü doğru söyleyeni değil dokuz köyde, memlekette kovarlar.

Birileri davası uğruna elini taşın altına koyuyor iken birileri de birilerinin bakiyesi ile hemhal olmaya çalışıyorlardı. O bakiyenin bir gün biteceğini hesap edemeden…

31 Mart 2024 Yerel seçimleri bazı ilçelerde aday belirleme konusunda tam bir carcuna…

Belediye başkanlıklarını 3 yıl gibi bir süre ile sınırlandırma hevesinde olanlar,

3 yıl sonra vekillik sevdasında olanlar,

Kendilerini vazgeçilmez sayanlar,

Tepeden yaklaşımcı edaları,

Kendine ekip olarak Fetö iltisaklı olanların yer alması, buna karşın koskoca o ilçenin en büyük ailesini hiç olmayacak ithamlar ile ötekileştirmeye çalışma çabaları memlekete hiçbir şey kazandırmaz.

Bütün siyasi partiler için bir oy’un çok kıymetli olduğu bir dönemde böyle aday profillerinin halkın karşına çıkarmaları akıl ile izah edilemiyor.

Demezler mi öbürü, beriki, şu, bu önüne geleni ötekileştiriyorsunuz peki siz kimsiniz? Bence siz güzelim memleketi ateşin içine atacak olanların taaa kendilerisiniz..!

Siz, size güvenenlerin güvenlerini, size memleketi teslim etmek isteyenlerin duygularını tarumar edenler olmayasınız!

Bize gelince, ‘’Biz sizin o dediklerinizden değiliz, onları arıyorsan bakacağın yer belli…

Haddini aşanlar, hadsizlikten yok olurlar.

Geçmiş ile gelecek arasında öyle bir bağ kurulmalıdır ki, geçmiş geleceğe ayak bağı olmasın..! Gelecek ise geçmişe ihanet etmesin! Gelecek geçmişin doğru veya yanlışları ile şekil alıp yola devam etmeli! Yolda olan ile yola çıkılanlar ve yolda bulunanlar iyi irdelenmeli. Söylenecek çok şeyler var ama şimdilik!

Selametle…